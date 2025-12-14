Apilex.ai Global Legal-Tech arenasına çıkıyor: Türkiye’nin lider yapay zekâ hukuk asistanı 2026’da Avrupa’ya açılıyor

Küresel Legal AI pazarının 2025 itibarıyla 35 milyar doları aştığı, önümüzdeki on yılda ise %9 büyümeyle 73 milyar dolara, bazı kaynaklara göre ise %14,7 büyüme ile 96 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu dev pazarın yeni oyuncularından biri de Apilex.ai oluyor.

HUKUKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YENİ MERKEZİ

Yapay zekânın iş dünyasının pek çok alanında dönüşüme yol açtığı bugünlerde, geleneksel yapısıyla bilinen hukuk sektörü de hızlı bir değişimin eşiğinde. Bu dönüşümün Türkiye’deki önemli şirketlerinden biri olan Apilex.ai, yayına çıktığı ilk üç ayda binlerce avukat tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Platformun arkasında, üç farklı uzmanlık alanını bir araya getiren güçlü bir ekip bulunuyor; Hukuki vizyonu ile Av. Cebrail Ergül, 25 yıllık girişimcilik tecrübesiyle Kemal Tamer ve Teknoloji mimarisinin lideri olarak Batuhan İpek. Bu üçlünün ortak hedefi: hukukçular için güvenilir, hızlı ve profesyonel bir dijital asistan yaratmak.

Apilex.ai, genel amaçlı yapay zekâların “her işe koşarım” yaklaşımının aksine tamamen hukuka özel, kapalı devre modeller üzerine kurulu bir altyapı kullanıyor. Sistem, 11 milyondan fazla içtihat ve belgeden beslenen kapsamlı veri tabanı sayesinde mevzuat, içtihat ve doktrini aynı çatı altında birleştiriyor. Analiz süreci, halüsinasyonu azaltan çok katmanlı kontrol mekanizmalarıyla destekleniyor; sonuç olarak kullanıcıya gerçek zamanlı kaynakça ve gerekçeli metinlerle doğrulanabilir yanıtlar sağlanıyor.

Platform, uzun dosyalarda kolay kaçan kritik detayları yakalama konusunda da iddialı. Üstelik avukatların yazım dilini öğrenerek terminolojiye uyum sağlayan kişisel bir üslup geliştiriyor. Bu yapı, hukuki araştırma süreçlerinin günlerce sürmesi yerine saniyeler içinde tamamlanmasını mümkün kılıyor. Kurucu Ortak Av. Cebrail Ergül, süreci şöyle anlatıyor:

“Avukatlar küçük bir detay için yüzlerce klasörü taramak zorunda kalıyordu. Bu kaybı ortadan kaldırma hayaliyle yola çıktım.”

Platform, hassas dosyaların korunması için de uçtan uca şifreleme, lokal sunucu seçenekleri, kapalı devre model altyapısı gibi güvenlik standartlarının yanı sıra, uluslararası tanınırlığa sahip ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile de çalışıyor. Ek olarak Apilex.ai bünyesindeki Legal Engineer (Hukuk Mühendisi) ekipleri, veriyi düzenli olarak denetleyerek model çıktılarının doğruluğunu artırıyor.

2026’dan itibaren Apilex.ai Avrupa’da dört ülkede faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Hedef; Harvey.ai, Legora ve benzeri global yapay zekâ hukuk asistanları arasında güçlü bir alternatif olarak yer almak.

APILEX.AI HAKKINDA

Apilex.ai, avukatlar ve hukuk profesyonellerinin iş süreçlerini hızlandırmak, doğruluk seviyesini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla geliştirilmiş yapay zekâ tabanlı bir hukuk asistanıdır. İçtihat arama, belge üretimi, mevzuat analizi ve risk tespiti gibi birçok kritik işlevi tek çatı altında sunar. Türkiye’nin lider yapay zekâ hukuk platformu olarak 2026 yılında Avrupa pazarına açılmaya hazırlanmaktadır.

