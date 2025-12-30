ABD merkezli Türk şirket, ABD'de finansın en hızlı büyüyen ilk 100'ünde yer aldı

ABD merkezli şirketleri büyüme oranları, istihdama katkıları ve yenilikçi iş modellerine göre değerlendiren ve dünyanın en prestijli iş endekslerinden biri olarak görülen Inc. 5000'in 2025 sonuçları açıklandı. ABD'nin önde gelen ekonomi dergilerinden Inc. tarafından yayımlanan ve her yıl ülkenin en hızlı büyüyen 5 bine yakın özel şirketini belirleyen Inc. 5000 listesi, Türk girişimci Burcu Bree Manay tarafından kurulan ABD merkezli Manay CPA'i finans sektörünün en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında gösterdi.

ABD'nin 50 eyaletinde vergi, muhasebe ve bordro alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan ve bugün 1 milyar doları aşkın ticaret hacminin yeminli mali müşavirliğini yürüten Manay CPA, ABD iş dünyasında “başarı vitrini” olarak görülen listede kategorisinin en hızlı büyüyen 100 özel şirketi arasında yer aldı.

40 YILDIR ABD'NİN EN HIZLI BÜYÜYENLERİNİ LİSTELİYOR

40 yılı aşkın süredir yıllık bazda açıklanan Inc. 5000 listesi, farklı sektörleri yeniden şekillendirecek ürün, hizmet ve iş modelleri sunan şirketleri öne çıkaran prestijli bir liste olarak biliniyor. Her yıl ABD'nin tüm eyaletlerinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden binlerce başvuru alan Inc. 5000 listesi, Microsoft, Chobani, Under Armour, Timberland, Dyson gibi şirketleri erken keşfetmesiyle tanınıyor.

ABD’nin referans olarak kabul edilen iş endekslerinden biri hâline gelen Inc. 5000 listesinde kendi sektörlerinin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer almalarının gurur verici olduğunu dile getiren Manay CPA Kurucusu ve CEO’su Burcu Bree Manay, “Bu başarı; vergi, muhasebe, insan kaynakları, transfer fiyatlandırması ve şirket stratejileri alanında 25 yılı aşkın süredir kesintisiz bir biçimde sunduğumuz hizmetlere duyulan güvenin bir sonucu. Köklü ve yüksek başarı oranına sahip bir işletme olarak, ABD ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın uluslararası ölçekte prestijli platformlarda karşılık bulduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni inovasyonun merkezi hâline getiren çok sayıda şirket arasında finans sektöründe ilk 100 şirket arasında gösterilmemiz, Manay CPA’in doğru yolda olduğunu kanıtlıyor” dedi.

MUHASEBE ALANINDAKİ EN BAŞARILI KADINLAR ARASINDA YER ALMIŞTI

Bireylere ve işletmelere ABD'de lisanslı kadrosuyla kişiselleştirilmiş ve kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunan Manay CPA, daha önce de uluslararası başarılara imza atmıştı. Türkiye’den ABD’ye açılan birçok girişime rehberlik eden şirket, 2022’nin sonunda ABD’nin en büyük üç ticaret odasından biri olan Atlanta merkezli Cobb Ticaret Odası tarafından üst üste üçüncü kez yılın en iyi KOBİ’leri arasında gösterilmişti. Aynı zamanda Forbes Business Council üyesi olan Manay CPA Kurucusu ve CEO’su Burcu Bree Manay, Ignition 2023 Muhasebe Alanındaki En Başarılı 50 Kadın listesine girmeyi başarmıştı.

Prestijli iş endekslerinde elde edilen başarıların kadın girişimlerin iş dünyasındaki temsiline de katkıda bulunduğunu dile getiren Burcu Bree Manay, “Her ülkenin ekonomisinde KOBİ’lerin payı büyük. Kadın girişimciler, uzmanlıkları, başarıları ve cesaretleriyle iş dünyasındaki varlıklarını her geçen yıl güçlendiriyor. Manay CPA olarak elde ettiğimiz başarıları bu açıdan da önemli görüyoruz” diye konuştu.

“7 BİNE YAKIN GİRİŞİMCİNİN BAŞARI HİKÂYESİNE EŞLİK ETTİK"

ABD'de eyalete göre değişen vergi sistemlerinin, farklılaşan pazar özelliklerinin, muhasebe ve transfer fiyatlandırması gibi finans fonksiyonlarının girişimciler için zorlayıcı olabildiğine dikkat çeken Manay CPA Kurucusu ve CEO’su Burcu Bree Manay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, bordrolama, uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, insan kaynakları ve muhasebe işlemleri dahil, şirketlerin ihtiyaç duydukları her alanda müşterilerimizin yanındayız. Müşterilerimizle derin ve uzun soluklu ilişkiler kurmaya odaklanıyoruz. Bugüne dek 7 bine yakın girişimcinin başarı hikâyesine eşlik ettik ve 1 milyar doları aşkın ticaret hacminin yeminli mali müşavirliğini yaptık. Türk girişimcileri ABD pazarına taşıyarak hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunuyor hem de Amerika iş ekosisteminde sürdürülebilir başarı hedefleyen girişimcilere rehberlik ediyoruz. Inc. 5000’de finans sektöründe ilk 100’de yer almak, bu vizyonun en güçlü kanıtı.”

