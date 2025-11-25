12 yaşındaki Osman Batu Sivaslıgil, COP30 İklim Zirvesi’nde dünya liderlerine hitap etti

İklim kriziyle mücadelede en prestijli platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler (BM) COP30 İklim Zirvesi, bu yıl Türkiye için tarihi bir ana sahne oldu. 10 – 21 Kasım tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilen zirvede, 12 yaşındaki Türk öğrenci Osman Batu Sivaslıgil, 51Talk tarafından yürütülen özel seçim programıyla dünya liderlerine, diplomatlara ve uluslararası sivil toplum temsilcilerine İngilizce hitap ederek Türkiye’yi temsil etti. Osman Batu Sivaslıgil’in “Gelecek beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir şeydir. Bugün bir seçim! Bugün bir ses! Yarın ortak bir gelecek” mesajı, uluslararası basının manşetlerine taşındı.

“ÖĞRENCİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”





İngilizce eğitimi alanında 14 yıldır 40 milyondan fazla öğrenciye ders veren küresel platform 51Talk’un Türkiye Marka Yöneticisi Yasin Sağlam, konuya dair şu açıklamayı yaptı: "14 yıldır dünyanın dört bir yanındaki çocuklara İngilizce becerisi kazandırıyor, özgüvenlerini geliştiriyor ve onları geleceğin global liderlerine dönüştürüyoruz. Öğrencimiz Osman Batu ile gurur duyuyoruz.”

“BİRÇOK ÇOCUĞUN SESİNİ DÜNYAYA DUYURMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

12 yaşındaki Osman Batu’nun COP30’daki varlığının yalnızca bireysel bir başarı değil; Türkiye’nin genç neslinin küresel platformlarda yer alabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğuna dikkat çeken 51Talk’un Türkiye Marka Yöneticisi Yasin Sağlam, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“51Talk, dünya çapında milyonlarca öğrenciye İngilizce öğretirken aynı zamanda liderlik, özgüven, küresel vatandaşlık ve iletişim becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Platformumuz çocukların yalnızca İngilizce öğretmeyi değil; fikirlerini savunmayı, sahnede durabilmeyi ve dünyaya mesaj verebilmeyi destekliyor. Bu yıl ilk kez Türkiye’den bir öğrencimizin bu programla Birleşmiş Milletler sahnesine çıkmasını sağladık. Salonda bulunan diplomatlar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, eğitim liderleri ve medya temsilcileri, genç öğrencinin mesajını dikkatle dinledi. Türkiye’den daha birçok çocuğun sesini dünyaya duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz.”