Zonguldak ayakta: Hakkımızı verin
Bahis soruşturmasında Zonguldakspor'un küme düşmesine etki eden maçla ilgili savcılık açıklaması şehirde heyecan yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçında olağan dışı akış tespit etti. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Zonguldakspor’un hakkı gasp edildi” dedi. Zonguldak halkı "Hakkımızı geri verin" diyerek isyan etti.

Türk futbolunu sarsan “bahis ve şike” soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemede, 28 Nisan 2024 tarihli Ankaraspor - Nazilli Belediyespor karşılaşmasının olağan dışı şekilde oynandığı tespit edildi. Bu maçın sonucu, Zonguldakspor’un küme düşmesine doğrudan etki etmişti.

SAVCILIK TESPİT ETTİ

Savcılığın sevk yazısında şu bulgular yer aldı:
Her iki takımın da gol atma yönünde çaba göstermediği.
Baskı kurmayı bilinçli şekilde bıraktığı.
Oyunun uzun süre top çevirme ve zaman geçirme davranışlarıyla sürdüğü.
Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik olağan dışı bir akış bulunduğu açıkça belirtildi.

YAVUZYILMAZ: SÖYLEMİŞTİK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sürecin takipçisi olduklarını vurguladı:
Bu maçta futbol oynanmadığını, masa başında yazılmış bir sonucun sahaya taşındığını ısrarla söylemiştik.
Savcılığın ortaya koyduğu tespitler, Zonguldakspor’un hakkının gasp edildiğini tartışmasız biçimde bir kez daha ortaya koymuştur.
Türk futbolunun temizlenmesi meselesi.
Yavuzyılmaz, Zonguldakspor’un mücadelesinin yalnızca bir kulübün kaderi olmadığını belirterek, “Bu mücadele Türk futbolunun temizlenmesi meselesidir. Kirli ilişkileri ve organize işleri açığa çıkaran sürecin fitilini ateşlemiştir” dedi.

"ÜST LİGE DERHAL DÖNDÜRÜLMELİ"

Milletvekili, Zonguldakspor’un haklarının derhal teslim edilmesi gerektiğini vurguladı ve "Kentimizin takımı bir üst lige bir an önce döndürülmelidir. Aksi takdirde Türk futbolunda gerçek bir adaletten, gerçek bir temiz eller sürecinden bahsetmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Savcılık açıklaması sonrası Zonguldak halkı da Zonguldakspor'un üst lige çıkması gerektiği konusunda kampanya başlattı. Sosyal medyadan isyan eden Zonguldak halkı "Hakkımızı verin" paylaşımlarında bulundu.

