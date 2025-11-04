Zeynep Sude Demirel'den Eda Erdem ve Melissa Vargas açıklaması

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni oyuncularından Zeynep Sude Demirel, TRT Spor'daki röportajında rakipleri hakkında açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- (Kendi pozisyonunda en beğendiği oyuncular) Milena Rasic diyebilirim, Maja Poljak diyebilirim. Eda abla da (Erdem) sahadaki o duruşu, kaptanlığı, mücadelesi. O yönden ilham alıyorum ondan da aynı şekilde. Teknik olarak Milena Rasic'i çok izliyordum. Küçükken de çok izliyordum. Bu isimleri söyleyebilirim.

"VARGAS'A BLOK YAPMAK KOLAY DEĞİL"

- (Blok yapmakta zorlandığı isimler) Melissa Vargas. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu bence. Vargas'a blok yapmak kolay değil. Bir de Arina diyebilirim. O da tekniksel olarak çok yetenekli bir kadın bence. Bu iki ismi söyleyebilirim.

- (Gabi ile aynı sahayı paylaştın, nasıl bir oyuncu) Kesinlikle her top için, gerçekten her top için mücadele bir oyuncu. Kaptanlık olarak da aynı şekilde öyle. Mesela bize, küçüklere de her konuda çok yardımcı oluyor. Bu da ona karşı saygı duymamızı sağlıyor ve ona saygımızı artırıyor. Gabi gibi tecrübeli bir insanla aynı sahayı paylaştığım, çalıştığım için gerçekten çok mutluyum.