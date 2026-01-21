Zeynep Sönmez: Kendimi İstanbul'da gibi hissettim

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısı göstererek Türk spor tarihine geçen Zeynep Sönmez, Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldikten sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?

Zeynep, "Maçın başlangıcında oldukça gergindim. Kortu, gerçekten çok sevdiğim Anna Blinkova ile paylaşmak güzeldi ancak tribünlerin sesi çok yükseliyordu.

Bu desteği gerçekten takdir ediyorum. Kortta çok sayıda Türk vardı ve kendimi evimdeymişim gibi hissettim. Başlarda biraz heyecanlı olsam da sonrasında duruma alıştığımı düşünüyorum. Melbourne'deki atmosfer tek kelimeyle inanılmazdı; kendimi İstanbul'da gibi hissettim. Tribünlerden gelen enerjiyi iliklerime kadar hissettim. Tüm seyircilerle birlikte oynuyormuşuz gibi bir duyguya kapıldım. Bu, şimdiye kadar deneyimlediğim en özel atmosferlerden biriydi" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

23 yaşındaki sporcu şöyle devam etti:

"Tenis ekolü olan ülkelerden değiliz ama artık daha fazla sürpriz oyuncu çıkıyor ve bu durum tenise renk katıyor. Bu çok güzel bir gelişme. Her çocuk gibi benim de en büyük hayalim bir grand slam kazanmak. Ancak şu an sadece bu hayale veya sonuçlara odaklanmıyorum. Her gün daha iyi olmaya ve kortta olmaktan keyif almaya çalışıyorum. Kortta eğlendiğimde çok daha iyi oynadığımı biliyorum; asıl odağım burada. Sonuca fazla odaklanmamaya çalışıyorum. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum."

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.