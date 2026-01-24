Zeren Spor esti geçti

Zeren Spor esti geçti
Yayınlanma:
Zeren Spor, Aras Kargo'yu set vermeden yendi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin flaş takımı Zeren Spor 18. hafta maçında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Rakibi karşısında ilk seti 25-27 bitiren Zeren Spor, sonraki 2 seti ise zorlanmadan kazandı ve haftayı galibiyetle kapattı.

ARAS KARGO - ZEREN SPOR: 0-3

Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin
Aras Kargo: Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Kalandadze, Gamboa (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ramos, Anthouli)

avrupa-2026-01-24t171550-351.jpg

Zeren Spor: Kübra Akman, Lazareva, Janset Cemre Erkul, Uzelac, Saliha Şahin, Malinov (Özlem Güven, Beyza Arıcı, Ceren Önal)
Setler: 25-27, 16-25, 16-25
Süre: 36, 25, 33 (94 dakika)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
