Zehra Güneş'ten "Kıskananlar çatlasın" pozları: Olay oldu
VakıfBank, sezonu 3 kupayla kapatırken, kaptan Zehra Güneş'in pozları olay oldu. Zehra, adeta "Kıskananlar çatlasın" dercesine pozlar verdi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezona damgasını vurdu. Kupa Voley'i kazanarak başlayan sarı siyahlılar, peşinden Sultanlar Ligi'ni de şampiyon olarak tamamladı. Sonunda CEV Avrupa Şampiyonu oldu ve 3 kupayı da müzesine taşıdı.
VakıfBank'ın muhteşem sezon yaşamasında en büyük paylardan biri de Zehra Güneş'indi. Zehra Güneş, en iyi orta oyuncu olduğunu kanıtlarken, kaptanlığı ile de takımına önderlik yaptı.
26 yaşındaki yıldız, müthiş bir kupa koleksiyonunun da sahibi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da temel direği olan Zehra, hem Ay Yıldızlı formayla, hem de VakıfBank formasıyla kazanmadık kupa bırakmadı.
Zehra Güneş, milli takımla Milletler Kupası'na hazırlanırken, VakıfBank'la kazandığı 3 kupayı da yaptığı paylaşımlarla ölümsüzleştirdi. Zehra, adeta "Kıskananlar çatlasın" dercesine pozlar verdi.
3 kupayla çekilen fotoğraflar olay oldu. Zehra Güneş'in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Pozlar, bir meydan okuma olarak da yorumlandı. VakıfBank'ın kaptanı gelecek sezon için de ne kadar iddialı olduklarını bu fotoğraflarla ilan etti.
Kupa Voley, Sultanlar Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonluğu kupalarını önüne koyan Zehra, Türkiye'de kadınlar voleybolunda en güçlüsü olduklarını da duyurmuş oldu.