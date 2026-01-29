Zehra Güneş ve arkadaşları 20 20 20'de işi bitirdi: Ateş almaya mı gittiniz!

VakıfBank, Fransa'dan fırtına gibi geçti, rakibini sadece bir saatte süren maçta 3-0 yendi. Zehra Güneş ve arkadaşları CEV Şampiyonlar Ligi’nde beşte beş yaptı.

VakıfBank, Fransa'dan fırtına gibi geçti.
Temsilcimiz, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Fransa’da konuk olduğu Volero LE CANNET’ı sadece 1 saatte 3-0 mağlup etti.

"Sanki ateş almaya gitmişler" dedirten kaptan Zehra Güneş ve arkadaşları 3 seti de 20 dakikada bitirdi ve grubundaki 5. maçında 5. galibiyetini aldı.
Setler, 15-25, 17-25, 18-25 bitti.

MVP MARKOVA OLDU

VakıfBank’ta Marina Markova, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. Markova, 19 sayı, 3 ace ve 2 blokla Volero karşısında başarılı bir performansa imza attı.


9 oyuncunun direkt skor katkısı verdiği VakıfBank’ta Marina Markova 19, Tijana Boskovic 16, Helena Cazaute da 14 sayı ile çift haneli sayılarla oynadı.

VOLERO LE CANNET-VAKIFBANK: 0-3

SALON: La Palestre LE CANNET
HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Gyula Tillmann (Macaristan)
VOLERO LE CANNET: Naiane Rios, Liubov Svetnik 10, Aida Dautova 5, Alina Popova 5, Vangeliya Rachkovska 9, Ruta Staniulyte 1, Amandine Giardino (L), Ceren Hasdemir 1, Ljubic Milojevic 1


VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 5, Cansu Özbay 1, Marina Markova 19, Zehra Güneş 6, Tijana Boskovic 16, Helena Cazaute 14, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Berka Buse Özden 1, Sıla Çalışjan 1, Adhu Malual 3
SETLER: 15-25, 17-25, 18-25
SET SÜRELERİ: 20’, 20’, 20’

