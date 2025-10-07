Zehra Güneş ne kadar etkilendiğini şöyle anlattı: Nazik kibar mütevazı!

Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken, son şampiyon VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş medya gününde açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş, geçen sezonun kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kaptanlığımın ilk sezonunda böyle bir takımın kimyasını çok kısa sürede tutturabildiğimiz için çok mutluyum. Geçen sezon yeni gelen çok oyuncu vardı. Çok kısa bir sürede VakıfBank ruhunu, kültürünü onlara aşılayabildiğimiz için, hep beraber bir takım olduğumuz için, vazgeçmediğimiz için, çok inandığımız için güzel başarılar elde ettik. O şampiyonluk, bu yüzden benim en değerli kupalarımdan biri olacak. Hiç unutmayacağım bir seneydi.

Bu sene ise yeni bir heyecan, yeni bir takım. Kaptan olduğum için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bu senenin de geçen senelerden farklı olacağını ve bu kimyanın daha iyi devam edeceğini düşünüyorum. Antrenmanlara daha yeni başladık. Takımın kimyası çok güzel. Önümüzde bir maç var. Ona odaklıyız. Her gün ona çalışıyoruz. İlerleyen zamanlar bize bu sezon neler yaşayacağımızı gösterecek."

"BOSKOVİC DENİLDİĞİ KADAR VAR"

Zehra Güneş, sarı-siyahlı takımın yeni transferi Tijana Boskovic için de şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllardır beraber oynadığımız bir isim ama hep karşılıklı oynayabildik. Şu ana kadar dünyanın en iyi pasör çaprazlarıyla oynadım. Sadece Boskovic ile oynayamamıştım. Denildiği kadar var. O kadar nazik, kibar, mütevazı ki kendi büyüklüğünü sana samimiyetinden dolayı hissettirmiyor. Böyle insanların herkeste yeri çok farklı oluyor. Herkes böyle anlatırken gelmeden önce nasıl bir insan olduğunu biliyordum. Tam anlamıyla insanların dediği gibi biri. Ne kadar iyi bir pasör çaprazı olduğunu konuşmamıza gerek yok. Elinden gelenin en iyisini yapıp, VakıfBank'a çok yakışacaktır."

"KUPALARI HEDEFLEYEN TAKIMIZ"

VakıfBank'ın her zaman zirveyi hedeflediğini belirten Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman kupaları, en yükseği hedefleyen bir takımız. Bu senenin, her sayı, her set, her maç bir adım öne geçtiğimiz, VakıfBank'ın kültürünü yaşattığımız ve bu mirası daha yukarı taşıdığımız bir yıl olmasını diliyorum. VakıfBank her zaman zirveye oynayan ve kupaları hedefleyen bir takım. VakıfBank'ta olduğum için kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bana bu şansı vermeye devam ettiği sürece başkanımız, hocam ve kulüp çalışanları, elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım o günleri beraber yaşarız.

Profesyonel sporculuğu kalp ritmi olarak betimleyebilirim. Her zaman stabil gidemez. Hayat da böyledir. İnişlerimiz, çıkışlarımız mutlaka olacak. Önemli olan bu anlarda kendine güvenini kaybetmemek ve her gün bu sahaya geldiğinde yüzde 100'ünü verebilmek. Bir kere, iki kere oluyor diyemem. Çünkü sakatlık en büyük problemlerimizden biri, bizi durduruyor. Durdurmayanları da oluyor ama her gün bir ağrıyla, acıyla sahada savaşmaya devam ediyoruz. Sadece bunun üstün gelebilme, atlatabilme gücümüzü gün geçtikçe daha da artırıyoruz. Bunu çok iyi yapabilenler zaten bu seviyede oynayabiliyor. Pes edersen, bu mental dayanaklılık, kendine güvenme ve cesaretinin kırılma noktası da olabiliyor. Bunlar başına geldiğinde, ne kadar geliştirebilirsen performansın sahada o kadar pozitif yönde oluyor. Dışarıdan izlediklerinde bizim burada ne yaşadığımızı anlayamıyorlar ama her sporcu arkadaşım için herkes yüzde 100'üyle geri dönebilmek için savaşıyor."