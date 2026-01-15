Zehra Güneş aylar sonra itiraf etti: Benim hiç böyle bir evim olmadı

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Zehra Güneş, 8 ay önce yaptırdığı ileri sürülen süper lüks villa ile gündeme gelmişti.

Zehra Güneş ve arkadaşları destan yazdı: Cansu Özbay mucizesi

Hatta villanın tasarımcısı mimar Şafak Çak, geçen temmuz ayında Zehra Güneş ile villanın önünde fotoğrafını paylaşmıştı.



Çak, daha sonra villanın görsellerini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Villanın bahçesine Zehra Güneş'in adının baş harfi olan Z güneş şeklinde döşemeye işleneceği, havuzun olduğu duvarın kenarına da voleybol topu şeklinde ışıklandırmalı bir heykel dikileceği belirtilmişti.



Heykelin arkasında da “Girl Power (Kız gücü)” kelimesinin GRL PWR şeklinde neon bir tabelayla yazacağı ifade edilmişti.

AYLAR SONRA KISA BİR AÇIKLAMA

Bu haberin çıkmasından aylar sonra Zehra Güneş, villayla ilgili itirafta bulundu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı villanın bahçesinin fotoğrafını paylaşarak altına da şunu yazdı:



"Benim hiç böyle bir evim olmadı."