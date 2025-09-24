Zafer Aktaş: Zamanı geldi

Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in deneyimli koçu Zafer Aktaş gözünü Avrupa'ya dikti.

Basketbol Süper Ligi'nde beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te Türkiye Basketbol Ligi'nden beri takımın başında yer alan Antrenör Zafer Aktaş, isimlerini Avrupa'da da duyurmanın zamanının geldiğini söyledi.

Ligin ilk haftasında pazartesi günü Bursaspor'u konuk edecek Merkezefendi'de Aktaş, geçen sezon ilk yarıda yerli oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşayıp, ikinci yarıda gösterdikleri performansla ligde kaldıklarını dile getirdi.

"TECRÜBELİ DAVRANDIK"

Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde uygulanmaya başlayan 4+1 yabancı kuralı hakkında da konuşan Aktaş, Türk oyuncuların değerinin her zamankinden daha fazla arttığını söyledi. Aktaş, "Yeni 4+1 sisteminde Türk oyuncuların sahadaki önemi hiç olmadığı kadar arttı.

Bu sene bu konuda daha dikkatli ve tecrübeli davrandık. Türk oyuncu rotasyonumuzu daha sağlam kurduk. Bu sezon en az geçen yılki seviyemizi korumak, hatta bir adım daha ileri gitmek istiyoruz. Amacımız artık Avrupa kupalarına katılmak. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da adımızdan söz ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

