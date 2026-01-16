Yusuf Yazıcı hayal kırıklığına uğradı: İlk yarının sonunu göremedi

Yusuf Yazıcı hayal kırıklığına uğradı: İlk yarının sonunu göremedi
Yayınlanma:
PAOK'u konuk eden Olympiakos, 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibinde forma giyen Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken 31. dakikada oyundan alındı.

Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Olympiakos sahasında PAOK ile karşı karşıya geldi. Karaiskakis Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip neye uğradığını şaşırdı.

Konuk ekip, Olympiakos’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. PAOK’a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Anetis Mythou ve 15. dakikada Magomed Ozdoyev kaydetti.

İLK YARI BİTMEDEN OYUNDAN ALINDI

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı, 31 dakika sahada kalabildi. Yazıcı, ilk yarı bitmeden oyundan alındı.

534705688-18412780039109370-4474324709105289636-n.jpg

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibine katılan Yusuf Yazıcı’nın mutsuz olduğuna dair haberler çıktı. Aldığı süreden memnun olmayan 28 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ayrılabileceği belirtildi.

Acun Ilıcalı 3. Lig ekibiyle anlaştı: Fenerbahçe için özel maddeAcun Ilıcalı 3. Lig ekibiyle anlaştı: Fenerbahçe için özel madde

18 MAÇTA 6 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla 18 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 648 dakika sahada kaldı. Yazıcı, 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Spor
TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak
TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalmışlardı: TFF'den Adanaspor'u yıkacak ceza
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalmışlardı: TFF'den Adanaspor'u yıkacak ceza
Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi
Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi