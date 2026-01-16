Yusuf Yazıcı hayal kırıklığına uğradı: İlk yarının sonunu göremedi
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Olympiakos sahasında PAOK ile karşı karşıya geldi. Karaiskakis Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip neye uğradığını şaşırdı.
Konuk ekip, Olympiakos’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. PAOK’a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Anetis Mythou ve 15. dakikada Magomed Ozdoyev kaydetti.
İLK YARI BİTMEDEN OYUNDAN ALINDI
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı, 31 dakika sahada kalabildi. Yazıcı, ilk yarı bitmeden oyundan alındı.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Geçtiğimiz sezon Yunan ekibine katılan Yusuf Yazıcı’nın mutsuz olduğuna dair haberler çıktı. Aldığı süreden memnun olmayan 28 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ayrılabileceği belirtildi.
18 MAÇTA 6 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Olympiakos formasıyla 18 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 648 dakika sahada kaldı. Yazıcı, 6 gol ve 6 asist kaydetti.