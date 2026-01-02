Yusuf Yazıcı daha fazla dayanamadı: Artık Yunanistan'dan gitmek istiyor

Yusuf Yazıcı daha fazla dayanamadı: Artık Yunanistan'dan gitmek istiyor
Yayınlanma:
Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos’ta forma giyen Yusuf Yazıcı için transfer iddiası gündem oldu.

OLYMPIAKOS’TA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

L’Equipe’te yer alan habere göre, milli futbolcu, ara transfer döneminde Olympiakos’tan ayrılmak istiyor. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması ve yeterli süre bulamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

534492793-18412780012109370-700322480665686209-n.jpg

SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Haberde, Yusuf Yazıcı ile başta Ligue 1’den olmak üzere pek çok sayıda kulübün ilgilendiği aktarıldı. Oyuncu ise seçenekleri değerlendirme sürecinde bulunuyor.

15 MAÇTA 5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla 15 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 538 dakika sahada kaldı. Yazıcı bu sürede 5 gol ve 6 asist kaydetti.

Galatasaray'ın erteleme talebi sonrası TFF'den dikkat çeken kararGalatasaray'ın erteleme talebi sonrası TFF'den dikkat çeken karar

ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Yusuf Yazıcı çaprağ bağlarındaki yırtık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

