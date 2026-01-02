Galatasaray'ın erteleme talebi sonrası TFF'den dikkat çeken karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa müsabakaları öncesi yeni kararını açıkladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

TFF sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Süper Kupa maçlarından öncesi takımların ortak basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Basın toplantılarının Galatasaray-Trabzonspor maçı için 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.30'da Fenerbahçe-Samsunspor için ise 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.15'te düzenleneceği ifade edildi.

ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

TFF ayrıca bu kararıyla Galatasaray'ın Süper Kupa maçlarının ertelenmesine dair yaptığı başvuruyu reddettiğini de dolaylı yoldan duyurmuş oldu.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa 2025 yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir.

Galatasaray ile Trabzonspor’un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir.

Fenerbahçe ile Samsunspor’un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir.

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Kupa'da ilk olarak Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Mücadele, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Bir diğer yarı final maçında ise Fenerbahçe ve Samsunspor kozlarını paylaşacak. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 20.30'da çalacak.