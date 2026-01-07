Fenerbahçe’nin 5 milyon euro + KDV serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Anthony Musaba için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çok sert açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Fenerbahçe maçının ardından adeta kendinden geçti!

Musaba’nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme geldiğinde oyuncunun bunu reddettiğini söyleyen Yıldırım, “Sonra gerçekleri saklayamıyorsun, bunun doğru olduğu ortaya çıktı” dedi.

Serbest kalma maddesi nedeniyle transferi engelleyemediklerini belirten Yıldırım, “Türkiye’deki takım alırsa 5+KDV, yurt dışı için 5 milyon euro KDV’siz. Buna yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

"VEDA YAZISINI KALDIRDIK"

Yıldırım, Musaba’nın Samsunspor’dan ayrılırken kulübe, hocaya ve takıma veda etmediğini vurguladı. ve “Biz teşekkür yazısı yayınladık ama dünkü maçtan sonra kaldırdık. Çünkü bir oyuncu eski takımına karşı gol atınca sevinmez, saygı gösterir. Musaba ise danslar yaptı, taraftarı havaya kaldırdı.” dedi.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Yıldırım, Musaba için şu sözleri kullandı:

Tamamen paracı bir oyuncu.

Şovmen, terbiyesiz bir adam.

Ben onun ikinci babası gibiydim, her gün konuşuyordum. Bir sevgi vardı ama bir anda yok etti.

İŞTE YÜKSEL YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Musaba çok terbiyesizlik yaptı. Şimdi terbiyesizlik lafını söylüyorum.

Samsunspor'dan gidiyorsun Fenerbahçe'ye 4'ün de mi 3'ün de mi ne imza atmış, para 2'sinde yatmış kasamıza. 6'sında maç yapıyorsun. Takıma, hocaya ve bizlere veda etmedi. Biz kulüp olarak kendisine bir teşekkür yazısı yayınladık.

Sebebi bize yapmış olduğu ekonomik katkıdan dolayı. 4 ay Samsunspor'da kaldı, bizim ona verdiğimiz paranın 6 katını kazandırarak gitti. Sonuçta biz örnek bir kulüp olmak istiyoruz çünkü bütün menajerler Samsunspor'u takipte şu anda.

Samsunspor oyuncusuyla nasıl vedalaşıyor, Samsunspor oyuncusuna nasıl hoş geldin diyor bunlara bakıyorlar. Bunlar artık tüm dünyada görüldüğü için bunları güzel bir şekilde yapıp, diğer oyuncuların daha istekli daha rahat gelmesini istiyoruz.

Ama biz dünkü maçtan sonra teşekkür yazısını kaldırdık çünkü dünyada kaç tane maç seyrediyorsun bir oyuncu eski takımına karşı oynarken gol atıyor sevincini yapamıyor. Elleriyle yavaş olun yapmayın diyor, adam saygıdan dolayı sevinmiyor, niye? Saygıdan dolayı. Geçmişte oynadığı takıma terbiyesizlik yapmayayım, bir örf adet, kültür var.

"YARIN BAŞKA YERDE YAPACAK"

Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş, dün şok oldum ben. O golleri attırdı, danslar yapıyor, taraftarı elleriyle havaya kaldırıyor. Eskiden Samsunspor taraftarına yapıyordu şimdi Fenerbahçe'ye yapıyor yarın başka bir yere gidecek orada da yapacak.

Bu adam tamamen paracı bir oyuncu. Dün canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya! Duygusallaşmış... Şovmen. İnanılmaz kızdım, üzüldüm. Ben onun 2. babası gibiydim. Her gün telefonla konuşuyordum onu ikna edip, Samsunspor'a getirmek için. Bir sevgi vardı ama bir anda yok etti. Her şeyde bir hayır vardır.