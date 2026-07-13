Yazık oldu Julia'ya: Hayali Türkiye'ydi, daha da yeni imza atmıştı
Brezilyalı Julia'ya yazık oldu. Hayali Türkiye'ydi, daha da yeni imza atmıştı.
Brezilya Milli Takımı'nın 23 yaşındaki yıldızı Julia'ya yazık oldu. Hayali Türkiye'ydi, daha da yeni imza atmıştı.
Julia Kudiess, takımının en büyük kozlarındandı. Daha bu yaşında geleceğin büyük yıldızı olarak gösteriliyordu.
1.92'lik yıldız Japonya'daki Milletler Ligi'nin 3. etap maçlarına da iyi başlamıştı. Ama ne olduysa Hollanda maçında oldu. Bir pozisyonda acı içinde yerde kaldı.
Gözyaşlarına boğuldu. En yakın arkadaşlarından olan Fenerbahçeli Ana Cristina ve diğer oyuncular yanındaydı.
Acı gerçek doktor kontrollerinde ortaya çıktı. Ön çapraz bağlarından sakatlanmıştı, ameliyat olması gerekiyordu.
Bu, Milletler Ligi finallerinde oynayamayacağı anlamına geliyordu. İyileşmesi aylar sürecekti. Tam da yeni transfer olmuştu.
Daha önce Türkiye'ye gelen Julia, bir gün hayalinin Türkiye'de voleybol oynamak olduğunu da söylemişti.
Ama İtalyan devi Novara elini çabuk tutmuş, imzayı attırmıştı. Julia'nın bu sakatlığı Novara'nın da planlarını bozdu.
Julia sakatlığının ilk şokunu atlattıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklaması:
"İnsanın bunun tekrar yaşandığına inanması gerçekten çok zor. Tam da hayatımın en mutlu dönemlerinden birini yaşarken... Şu an hissettiğim acıyı ve hayal kırıklığını tarif edecek kelimeleri bulmakta zorlanıyorum.
Ama Tanrı'nın planlarını anlayamasam da O'na güvenmeyi seçiyorum. Hiçbir şeyin sebepsiz yere gerçekleşmediğine inanıyorum ve her şey bu kadar zor görünse bile O'nun hayatımdaki her ayrıntıyla ilgilenmeye devam ettiğini biliyorum.
Sol dizimde ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşadım ve ileri tetkikler için Brezilya'ya dönüyorum. Şimdi bu durumu kabullenme, derin bir nefes alma ve bir kez daha iyileşme sürecine başlama zamanı. Kolay olmayacağını biliyorum. Ama içimde ne kadar büyük bir güç olduğunu da biliyorum.
Her zaman yaptığım gibi yine elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve zamanı geldiğinde geri döneceğim. Daha güçlü, daha olgun ve sevdiğim işi yapabildiğim için çok daha fazla şükreden biri olarak.
Burada oturup şikayet edebilir, olanlara üzülüp ağlayabilirim ama bir sporcunun hayatının böyle olduğunu biliyorum; bu tür şeyler olabiliyor. Artık önüme bakmam gerek. Gelecekte ne yapabilirim, buna odaklanmalıyım. Önümde birkaç aylık bir rehabilitasyon süreci olduğunu biliyorum ve tamamen buna odaklanacağım.
Ayrıca bana gönderdiğiniz tüm güzel enerjiler ve sevgi dolu mesajlar için teşekkür etmek istedim. Belo Horizonte'ye gidiyorum, ameliyatımı olacağım ve her zamankinden daha güçlü döneceğim. İleride, tüm bunları neden ikinci kez yaşamak zorunda kaldığımı elbet anlayacağım.
Ama içiniz rahat olsun, enerjim gayet yerinde. Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve yanımda harika insanlar var. Buradaki kızlar bana ihtiyacım olan o sıcak desteği veriyorlar. Tüm teknik ekip, menajerim, ailem, erkek arkadaşım, arkadaşlarım ve ihtiyacım olan her türlü yardımı sağlayan yeni takımım...
En iyi şekilde geri dönebilmem için gerekli olan tüm imkanlara sahip olacağımı biliyorum. Belki de kendimin bile bilmediği yepyeni bir güçle döneceğim. Buna tüm kalbimle inanıyorum ve bu yüzden çok huzurluyum. O güzel mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Öpüyorum, görüşmek üzere!"