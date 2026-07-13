Yazık oldu Julia'ya: Hayali Türkiye'ydi, daha da yeni imza atmıştı

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Sol dizimde ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşadım ve ileri tetkikler için Brezilya'ya dönüyorum. Şimdi bu durumu kabullenme, derin bir nefes alma ve bir kez daha iyileşme sürecine başlama zamanı. Kolay olmayacağını biliyorum. Ama içimde ne kadar büyük bir güç olduğunu da biliyorum.