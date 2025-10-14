Yalçın Demirkol Süper Lig'e veda etti

Yalçın Demirkol Süper Lig'e veda etti
Yayınlanma:
Kadınlar Süper Lig'de Başknet temsilcisi ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol istifa ettiğini duyurdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET) Kulübü'nde başkan Yalçın Demirkol, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yalçın Demirkol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABB FOMGET Spor Kulübü başkanlığını büyük bir gurur ve onurla yürüttüğünü belirtti.

TFF'ye 'kaçak yayın' golü: Mahkeme iptal ettiTFF'ye 'kaçak yayın' golü: Mahkeme iptal etti

Sadece futbolda değil farklı branşlarda da büyük başarılar kazandıklarını hatırlatan Demirkol, "Kadın futbolunda yaşadığımız şampiyonlukların yanında Avrupa kupalarındaki mücadelemiz halk oyunları, bocce, bowling, dart, boks ve futbol dallarında kazanılan sayısız madalya ve kupalar ABB FOMGET'i Türk sporunun gurur tablolarına yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ"

Demirkol, açıklamasında şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen şampiyonluklarımız, bu yolculuğu daha da anlamlı ve unutulmaz kıldı. Bu başarılarla yalnızca sahada değil kültürde, sporda, ringlerde ve parkurlarda da Cumhuriyetimizin değerlerini temsil etmenin gururunu yaşadık.
Bu süreçte bana bu görevi layık gören, her zaman desteğini hissettiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Onun vizyonu ve desteği olmadan bu başarıların hiçbiri mümkün olmazdı.
ABB FOMGET ailesiyle birlikte yaşadığımız her anı, kazandığımız her başarıyı gururla hatırlayacağım. Bundan sonra da ABB FOMGET'in ve kadın futbolunun en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğim

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

