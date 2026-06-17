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Halk TV Spor Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer!

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer!

Milli takımda yıllarca forma giyen Meliha Diken artık Sultanlar Ligi'nde yok. ABD'ye gitti. LOVB Madison'da forma giyecek. Meliha öyle laflar etti ki; şimdiden ne kadar özlem duyduğu ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 1
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Meliha Diken, Türk voleybolunun önemli ismi. Eczacıbaşı, VakıfBank, Fenerbahçe gibi Sultanlar Ligi'nin önemli takımlarında oynadı. Milli formayı defalarca kez giydi.

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 2
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Ama şimdi hayatında yeni bir sayfa açtı Meliha. Türkiye'den ABD'ye gitti. Artık LOVB Madison'da forma giyecek. Yeni bir hayat yaşayacak, yeni bir heyecan yaşayacak.

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 3
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Meliha, gittikten sonra ilk röportajını verdi. Spor Sergi Nokta Manşet'e öyle açıklamalar yaptı ki, daha şimdiden ne kadar özlem duyduğu ortaya çıktı. Kalbini bırakıp da gitmiş Meliha; bunu anlattı. İşte Meliha'nın sözleri.

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 4
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"Türkiye'de en çok Fenerbahçe'de oynadım. Gerçekten o renklerde oynamak, o taraftarlarla beraber oynamak paha biçilemez bir şey. Başka hiçbir kulüple onu karşılaştıramam gerçekten."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 5
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"Ama oynadığım her yer gerçekten çok değerliydi. Eczacıbaşı da ikinci dönemimi de geçirdim. Vakıfbank'tayken maalesef o zaman corona vardı ve boş tribünlerde oynuyorduk. Ama o salonda oynamak da keyifli. İkinci senemizde biraz daha fazla taraftar gelmeye başlayabildi. Tabii ilk senemiz koronavirüsten dolayı tam play - off'lar öncesi bitti galiba."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 6
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"Tabii ki Fenerbahçe'de özellikle son 4 senemde çok daha tecrübeli bir oyuncu olarak orada oynadığım için çok daha keyifli geçti benim için. 3 farklı antrenörle çalışmış oldum 4 sene içinde ve hepsinden gerçekten çok fazla şey öğrendim."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 7
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"Farklı oyuncularla oynamış oldum ve yanımda dünyanın en iyilerinden ama aynı zamanda çok genç oyuncular da vardı. Onlarla oynamak da çok keyifliydi. Farklı farklı sistemler denedim her seferinde."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 8
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"Çünkü her antrenörün farklı sistemi vardı ve ona alışmak, uyum sağlamak çok zordur. Ayrıldığım için üzüldüm tabii ki ama kalbim her zaman oradadır. Fenerbahçe'yi her zaman çok sevdiğimi dile getirmişimdir."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 9
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"O yüzden bu şekilde oldu. Ama nasıl diyeyim, şimdi yaşımda ilerledi. Belki bir gün dönerim diyemem, bilemiyorum. Şimdi de yurt dışına gitmeye karar verdim ama her zaman en sevdiğim kulüp olarak kalbimde kalacaktır."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 10
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"Kariyerimi Fenerbahçe'de bitirmek isterdim. Bundan sonra... Neden olmasın. Tabii ne kadar mümkünse. Artık bu saatten sonra bilemiyorum."

Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer! - Fotoğraf: 11
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Meliha kalbini bırakıp da gitmiş Türkiye'den. Hani derler ya "Bülbülü koysan da altın kafese yine de vatanım vatanım!" Bu da öyle işte.

Voleybol Fenerbahçe Vakıfbank Eczacıbaşı
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