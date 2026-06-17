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"Ama oynadığım her yer gerçekten çok değerliydi. Eczacıbaşı da ikinci dönemimi de geçirdim. Vakıfbank'tayken maalesef o zaman corona vardı ve boş tribünlerde oynuyorduk. Ama o salonda oynamak da keyifli. İkinci senemizde biraz daha fazla taraftar gelmeye başlayabildi. Tabii ilk senemiz koronavirüsten dolayı tam play - off'lar öncesi bitti galiba."