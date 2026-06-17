Yaktın bizi Meliha: Kalbini bırakıp da gitmiş meğer!
Milli takımda yıllarca forma giyen Meliha Diken artık Sultanlar Ligi'nde yok. ABD'ye gitti. LOVB Madison'da forma giyecek. Meliha öyle laflar etti ki; şimdiden ne kadar özlem duyduğu ortaya çıktı.
Meliha Diken, Türk voleybolunun önemli ismi. Eczacıbaşı, VakıfBank, Fenerbahçe gibi Sultanlar Ligi'nin önemli takımlarında oynadı. Milli formayı defalarca kez giydi.
Ama şimdi hayatında yeni bir sayfa açtı Meliha. Türkiye'den ABD'ye gitti. Artık LOVB Madison'da forma giyecek. Yeni bir hayat yaşayacak, yeni bir heyecan yaşayacak.
Meliha, gittikten sonra ilk röportajını verdi. Spor Sergi Nokta Manşet'e öyle açıklamalar yaptı ki, daha şimdiden ne kadar özlem duyduğu ortaya çıktı. Kalbini bırakıp da gitmiş Meliha; bunu anlattı. İşte Meliha'nın sözleri.
"Türkiye'de en çok Fenerbahçe'de oynadım. Gerçekten o renklerde oynamak, o taraftarlarla beraber oynamak paha biçilemez bir şey. Başka hiçbir kulüple onu karşılaştıramam gerçekten."
"Ama oynadığım her yer gerçekten çok değerliydi. Eczacıbaşı da ikinci dönemimi de geçirdim. Vakıfbank'tayken maalesef o zaman corona vardı ve boş tribünlerde oynuyorduk. Ama o salonda oynamak da keyifli. İkinci senemizde biraz daha fazla taraftar gelmeye başlayabildi. Tabii ilk senemiz koronavirüsten dolayı tam play - off'lar öncesi bitti galiba."
"Tabii ki Fenerbahçe'de özellikle son 4 senemde çok daha tecrübeli bir oyuncu olarak orada oynadığım için çok daha keyifli geçti benim için. 3 farklı antrenörle çalışmış oldum 4 sene içinde ve hepsinden gerçekten çok fazla şey öğrendim."
"Farklı oyuncularla oynamış oldum ve yanımda dünyanın en iyilerinden ama aynı zamanda çok genç oyuncular da vardı. Onlarla oynamak da çok keyifliydi. Farklı farklı sistemler denedim her seferinde."
"Çünkü her antrenörün farklı sistemi vardı ve ona alışmak, uyum sağlamak çok zordur. Ayrıldığım için üzüldüm tabii ki ama kalbim her zaman oradadır. Fenerbahçe'yi her zaman çok sevdiğimi dile getirmişimdir."
"O yüzden bu şekilde oldu. Ama nasıl diyeyim, şimdi yaşımda ilerledi. Belki bir gün dönerim diyemem, bilemiyorum. Şimdi de yurt dışına gitmeye karar verdim ama her zaman en sevdiğim kulüp olarak kalbimde kalacaktır."
"Kariyerimi Fenerbahçe'de bitirmek isterdim. Bundan sonra... Neden olmasın. Tabii ne kadar mümkünse. Artık bu saatten sonra bilemiyorum."
Meliha kalbini bırakıp da gitmiş Türkiye'den. Hani derler ya "Bülbülü koysan da altın kafese yine de vatanım vatanım!" Bu da öyle işte.