Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da 17 ülkeden 715 sporcu yarışacak

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da 17 ülkeden 715 sporcu yarışacak
Yayınlanma:
Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, heyecanı bu yıl 9'ncu kez yaşanacak. 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan yarışta 17 ülkeden 715 pedala basacak.

İzmir’in incisi Çeşme’de Veloturk Gran Fondo by Salcano rüzgarı 9’uncu kez esecek. "Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak.

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğundaki yarış, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Toyota Hybrid sponsorluğundaki organizasyon Shimano, PT Academy ile Sports International hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da 715 sporcu pedal basacak.

bjfbfgbk.jpg

17 ÜLKEDEN 715 SPORCU YARIŞACAK

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek.

Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, ABD sporcular pedal basacak.

Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1025 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30’da başlayacak. 41K’lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30’da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

Galatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert olduGalatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert oldu

ENGELSİZ PEDALLAR

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bu yıl da Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu kategori, engelsiz bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca organizasyonda paralimpik kategorisi de düzenlenecek. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme’de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturacak.

TOYOTA HYBRID'DEN ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE SPONSORLUĞU

Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla çevre dostu bir yol izleyen Toyota, Hybrid araçlarıyla Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya mobilite sponsoru olarak destek verecek. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da Toyota Türkiye, çevreci Hybrid araçlarıyla parkurda sporculara eşlik edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Spor
Rıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandı
Rıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandı
VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli oldu
VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli oldu
Fenerbahçe Medicana finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı
Fenerbahçe Medicana finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı