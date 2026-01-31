Ve Zehra ve Boskovic ve Marina: Büyüleyip de geçtiler Aksaray'dan

Vodafone Sultanlar Ligi’nin lideri VakıfBank, Aksaray’da karşılaştığı Kuzeyboru’yu 3-0 yendi ve 19. karşılaşmasında 18. galibiyetini aldı.

Sarı siyahlılarda; Marina Markova 15, Tijana Boskovic 14, Zehra Güneş 12 ve Helena Cazaute da 11 sayı ile çift haneli skorlara ulaştı.

VakıfBank'ta özellikle Zehra, Boskovic ve Marina üçlüsü ön plana çıkarken, VakıfBank, deplasmanlarda üst üste 15. kez kazandı.

Zehra Güneş ve arkadaşları 20 20 20'de işi bitirdi: Ateş almaya mı gittiniz!

VakıfBank bir sonraki maçında CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 4 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da Savino Del Bene SCANDICCI ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

KUZEYBORU - VAKIFBANK: 0-3

SALON: Aksaray Spor Salonu

HAKEMLER: Halid Cerid, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Gamze Kılıç 1, Ayşe Çürük 8, Ergül Avcı 7, Malwina Smarzek 9, Sara Lozo 4, Ema Strunjak 3, Nilsu Şen (L), Lila Şengün 1, Martyna Czyrnianska 2, Terry Enweonwu 2

VAKIFBANK: Deniz Uyanık 6, Cansu Özbay 4, Marina Markova 15, Zehra Güneş 12, Tijana Boskovic 14, Helena Cazaute 11, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Katarina Dangubic 3, Adhu Malual 3

SETLER: 15-25, 18-25, 20-25

SET SÜRELERİ: 24’, 22’, 27’