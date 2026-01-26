Üst üste 8 maçtır kazanamayınca Abdullah Avcı'ya teklif yaptılar

Üst üste 8 maçtır kazanamayınca Abdullah Avcı'ya teklif yaptılar
Yayınlanma:
Konyaspor, üst üste 8. maçta da galip gelemeyince teknik direktör arayışına geçti. Yeşil beyazlı kulübün Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı iddia edildi.

Konyaspor, teknik direktörlüğü Çağdaş Atan'ı getirmesinin ardından galibiyete hasret kaldı.
Yeşil beyazlı takım üst üste 8 maçta da 3 puanı bir arada göremedi.
Atan yönetiminde 5 beraberlik alan, 3 maçı da kaybeden Konyaspor'da yeni teknik direktör arayışının başladığı ileri sürüldü. Konyaspor, son olarak Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dediTarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı

Yeni Şafak'taki habere göre; Konyaspor yönetiminin Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı iddia edildi.

TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTI

Habere göre Abdullah Avcı, yapılan teklife olumlu yaklaştı.
Taraflar arasında ilk görüşmenin ardından konunun kısa süre içinde netleşeceği belirtildi.
62 yaşındaki Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev yapmıştı.
Avcı milli takım ve Beşiktaş'ta da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Spor
Mersin İdman Yurdu maçında Bursasporlu oldular
Mersin İdman Yurdu maçında Bursasporlu oldular
70 bin kişilik ilçe takımı 7'de 7 yaptı: Eskişehirspor'un dibine kadar geldi
70 bin kişilik ilçe takımı 7'de 7 yaptı: Eskişehirspor'un dibine kadar geldi
Herkes Tayfur Bingöl'ü konuşuyor: Fenerbahçe için bilerek gördü diyorlar ama
Herkes Tayfur Bingöl'ü konuşuyor: Fenerbahçe için bilerek gördü diyorlar ama