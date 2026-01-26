Üst üste 8 maçtır kazanamayınca Abdullah Avcı'ya teklif yaptılar

Konyaspor, teknik direktörlüğü Çağdaş Atan'ı getirmesinin ardından galibiyete hasret kaldı.

Yeşil beyazlı takım üst üste 8 maçta da 3 puanı bir arada göremedi.

Atan yönetiminde 5 beraberlik alan, 3 maçı da kaybeden Konyaspor'da yeni teknik direktör arayışının başladığı ileri sürüldü. Konyaspor, son olarak Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı

Yeni Şafak'taki habere göre; Konyaspor yönetiminin Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı iddia edildi.

TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTI

Habere göre Abdullah Avcı, yapılan teklife olumlu yaklaştı.

Taraflar arasında ilk görüşmenin ardından konunun kısa süre içinde netleşeceği belirtildi.

62 yaşındaki Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev yapmıştı.

Avcı milli takım ve Beşiktaş'ta da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.