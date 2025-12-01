Ünlü oyuncu derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı yerinden 2 bin 500 Galatasaraylı taraftar takip edecek. Rams Park’ta toplanan taraftarlar, İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle Kadıköy’e doğru yola çıktı.

“3-1 GALATASARAY KAZANIR”

2 bin 500 taraftarın içerisinde olan oyuncu Pelin Öztekin, hareket öncesi GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

Derbi için skor tahmininde de bulunan Pelin Öztekin, "Çekişmeli olacak. Biz seviyoruz bu havaları. 3-1 Galatasaray kazanır” sözlerini sarf etti.

Alanda taraftarlarla birlikte olan Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe de burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“3 PUANI ALIP DÖNECEĞİMİZE EMİNİM”

Bora Bahçetepe, 4 yıldır Kadıköy'den iyi sonuçlarla ayrıldıklarını hatırlatan, "Yine taraftarlarımızla, futbolcularımızla, hocamızla ve yönetimimizle oraya gidiyoruz. 3 puanı alacağımızdan umutluyuz ve eminiz. Galatasaray, sonunda şampiyon olacaktır. Şampiyon olmak için de önümüzdeki engelleri aşarak ilerliyoruz. Yine bugün 3 puanı alıp döneceğimizden eminim." diye konuştu.

“TEK TEMENNİM KİMSENİN CANI YANMASIN”

Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği olduğunu aktaran Bahçetepe, "Bu değişiklik, tansiyonu biraz indirdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, her zaman Türkiye'nin temposu, gerilimi ve aksiyonu en yüksek olan maçlarıdır. Buradan ne kadar sakin de gitsek, stada oturunca ve takımlar sahaya çıkınca atmosfer yükselecektir. Tek temennim, kimsenin canı yanmasın ve sakatlık olmasın. Hakem hatası da olmasın. Biz, kazanmayı hedefliyoruz. Kazanıp, 3 puanı alalım. Beklentim budur." ifadelerini kullandı.