1'inci Lig'in 17'nci haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında ligin son sıralarında yer alan Eminevin Ümraniye Spor'u konuk etti.

Son dört haftadır galibiyet yüzü görmeyen ev Sahibi takım, rakip takıma 1-0 yenilerek taraftarını bir kez daha üzdü.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Van Spor, ligin son 4 haftasında galibiyet yüzü göremedi. Grupta oynanan 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Van Spor FK, 21 puanla grubun 13. sırasında yer alıyor. Konuk takım Ümraniye Spor ise, oynana 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligin 18. sırasında 15 puanı bulunuyor.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı maçı hakem Burak Olcar yönetti. Yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Güner Mumcu Taştan'nın yaptığı üstenmediği maçın dördünü hakemi ise Burak Akdağ görev aldı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan ve gol arayışına giren ev sahibi Van Spor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Konuk takım ise son sıralardan kurtulmak için ataklar geliştirdi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi. İlk yarının 32. dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ofsayt sayıldı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta, ev sahibi takım rakibine karşı daha baskın bir oyun sergiledi.

12 DAKİKA KALA CANLANDI

İkinci yarısının 78. dakikasında rakip takım Ümraniye Spor, Andrej Dokanoviç'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda daha baskın oynayan Ümraniye Spor'a karşı isteği pozisyonları değerlendiremeyen Van Spor, bu hafta da mağlubiyet serisine birini daha ekleyerek taraftarını üzdü. Maçta başka gol gelmeyince Van Spor FK evinde 1-0 mağlup oldu. Van Spor bu yenilgiyle puanını 21 puanda kalırken, Ümraniye Spor ise bu galibiyete puanını 18'e yükseltti.