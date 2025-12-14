Ümraniye Van'da 12 dakika kala canlandı

Ümraniye Van'da 12 dakika kala canlandı
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 4 haftadır kazanamayan Vanspor taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Ümraniyespor deplasmanda maçın bitimine 12 dakika kala bulduğu golle altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

1'inci Lig'in 17'nci haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında ligin son sıralarında yer alan Eminevin Ümraniye Spor'u konuk etti.
Son dört haftadır galibiyet yüzü görmeyen ev Sahibi takım, rakip takıma 1-0 yenilerek taraftarını bir kez daha üzdü.

whatsapp-image-2025-12-14-at-21-25-34.jpeg

TFF 1. Lig'de mücadele eden Van Spor, ligin son 4 haftasında galibiyet yüzü göremedi. Grupta oynanan 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Van Spor FK, 21 puanla grubun 13. sırasında yer alıyor. Konuk takım Ümraniye Spor ise, oynana 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligin 18. sırasında 15 puanı bulunuyor.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı maçı hakem Burak Olcar yönetti. Yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Güner Mumcu Taştan'nın yaptığı üstenmediği maçın dördünü hakemi ise Burak Akdağ görev aldı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan ve gol arayışına giren ev sahibi Van Spor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Konuk takım ise son sıralardan kurtulmak için ataklar geliştirdi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi. İlk yarının 32. dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ofsayt sayıldı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta, ev sahibi takım rakibine karşı daha baskın bir oyun sergiledi.

12 DAKİKA KALA CANLANDI

İkinci yarısının 78. dakikasında rakip takım Ümraniye Spor, Andrej Dokanoviç'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda daha baskın oynayan Ümraniye Spor'a karşı isteği pozisyonları değerlendiremeyen Van Spor, bu hafta da mağlubiyet serisine birini daha ekleyerek taraftarını üzdü. Maçta başka gol gelmeyince Van Spor FK evinde 1-0 mağlup oldu. Van Spor bu yenilgiyle puanını 21 puanda kalırken, Ümraniye Spor ise bu galibiyete puanını 18'e yükseltti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Spor
Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı
Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı
Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!
Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!
Samsunspor evinde vuruldu: Reis şoke oldu
Samsunspor evinde vuruldu: Reis şoke oldu