Ukrayna ile değişim programı imzalandı

Türkiye Tenis Federasyon Ukrayna Tenis Federasyonu ile anlaştı. İmzalanan Protokol, 15 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Ukrayna’da yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle tenis faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için TTF’nin, Davis Cup gibi uluslararası müsabakaların tarafsız sahalarda Türkiye’de oynanmasına destek vermesi öngörülüyor. Ayrıca, iki ülke antrenörleri arasında metodoloji, sporcu gelişim stratejileri ve teknik eğitimlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak kapsamlı değişim programları hayata geçirilecek.

Şafak Müderrisgil ve Evgeniy Zukin sözleşmeye imza attı

İş birliği, yalnızca sportif alanlarla sınırlı kalmayarak kriz yönetimi, deneyim paylaşımı ve lojistik planlama gibi konularda da federasyonların birbirine destek olmasını hedefliyor. Bununla birlikte, sporcu, antrenör ve destek ekiplerinin psikolojik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi amacıyla özel programlar geliştirilecek; ortak atölyeler, danışmanlık hizmetleri ve destek ağlarıyla bu süreçler desteklenecek.

Anlaşma kapsamında değişim programları yapılacak

Protokol, Ukraynalı genç ve yetenekli sporcuların Türkiye’deki yüksek standartlara sahip tesislerden faydalanmasına ve yüksek performanslı antrenman ortamlarına erişmesine imkân tanırken, uzun vadeli altyapı iş birlikleri için de bir zemin hazırlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, imza töreninde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Türkiye Tenis Federasyonu olarak, tenis sporunun dayanışma ve dostluk değerleriyle büyümesine inanıyoruz.

Ukrayna Tenis Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol, sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda sporcuların zor zamanlarda ayakta kalmasına katkı sağlayacak.

Türkiye, her zaman olduğu gibi dost ülke Ukrayna’nın yanında olacak ve tenis aracılığıyla güçlü bir köprü kurmaya devam edecektir.

Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin ise prokole ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: