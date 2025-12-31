Uğurcan'dan sonra bir daha: Galatasaray Trabzonspor'dan istedi

Galatasaray, sezon başında kaleci Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Sarı kırmızılılar yine Trabzonspor'dan transfer yapmak için düğmeye bastı.

Haber Sarı Kırmızı'nın Kağan Dursun'a dayandırdığı habere göre; sarı kırmızılı kulüp bu kez de Christ Inao Oulai için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

BASTIA'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor, Fildişili 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon başında Fransa'nın Bastia takımından 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Oulai, Trabzonspor formasıyla 10 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

Sarı kırmızılıların futbolcu için Trabzonspor'la ilk teması kurduğu ve bonservis bedelini sorduğu öğrenildi.

Oulai'nin Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.