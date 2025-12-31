Galatasaray'ın 5 yıldız operasyonu: Dursun Özbek 12'den vurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, transferlerdeki fedakarlıklarla istediği sonucu elde etti ve hedefi 12'den vurdu. Operasyon başarılı geçerken, sarı kırmızılı kulüp Türkiye'de formasına 5. yıldızı takan ilk ve tek takım oldu.

2025'i başarılarla dolu geçiren Galatasaray, geçen sezonu 95 puanla tamamlayıp, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyonluğunu kazandı. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, 5 yıl sonra kulübe bu kupayı da kazandırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk ayrılığa izin vermedi: Planı belli oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını da 42 puanla lider tamamladı.

54 MAÇTA 37 GALİBİYET

2025 yılında toplam 54 maç oynayan Galatasaray, genellikle başarılı sonuçlar aldı. 37 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı kırmızılı ekip, 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 115 gol atarken, 48 gol yedi.

SES GETİREN TRANSFERLER

Galatasaray, 2025 yılında transferde de şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 kış transfer sezonunda Carlos Cuesta'yı 8 milyon euro, Ahmed Kutucu'yu 5,9 milyon euro, Eren Elmalı'yı 3 milyon 500 bin eura, Mario Lemina'yı 2 milyon 500 bin euro ve Arda Ünyay'ı 500 bin euro karşılığında transfer etti. Przemyslaw Frankowski'yi 1 milyon euro, Alvaro Morata'yı da 6 milyon euro karşılığında kiraladı.

Galatasaray, bu sezonun yaz transfer döneminde ise ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti. Napoli'den 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle de Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.

Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu 30,77 milyon euro bedelle kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon euro bedelle aldı. Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı. Zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon euroya transfer eden Galatasaray, 2025 yılında bonservis için yaklaşık 175 milyon eu harcadı.

Galatasaray'ın 2025'te çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon M G B M A Y

Süper Lig 37 29 6 2 83 24

Türkiye Kupası 7 5 2 - 17 5

UEFA Şampiyonlar Ligi 6 3 - 3 8 8

UEFA Avrupa Ligi 4 - 2 2 7 11

Toplam 54 37 10 7 115 48