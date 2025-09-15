Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)

Beşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracakBeşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracak

15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (Başpınar)

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (Mersin)

17 Eylül Çarşamba:

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (General Basri Saran)

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat açıklanmadı)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)

15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (Gazi)

15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke)

15.00 Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

18 Eylül Perşembe:

14.30 Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Onana daha ilk maçında gündem oldu
Onana daha ilk maçında gündem oldu
Nuri Şahin Süper Lig'de: 3 yıllık imzayı attı
Nuri Şahin Süper Lig'de: 3 yıllık imzayı attı
Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı
Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı