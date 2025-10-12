Türkiye Gürcistan maçının hakemi açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçına Radu Petrescu atandı.
A Milli Takımımızın Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.
RADU PETRESCU DÜDÜK ÇALACAK
Kocaeli Stadyumu'nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını vatandaşları Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olacak. Maçta Cătălin Popa VAR, Marcel Birsan ise AVAR olarak görev alacak.
İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI
Son olarak deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşan millilerimiz sahadan 6-1’lik tarihi bir skorla ayrıldı. Ancak millilerimizde gol de kaydeden İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA