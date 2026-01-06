Tuncay Şanlı Adana 01 FK'da: Gençlere ilk sözü verdi

Adana 01 Futbol Kulübü, Fenerbahçe Futbol Akademisi yöneticilerini kulüp tesislerinde ağırladı.

TUNCAY ŞANLI ADANA 01 FK'DA

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Akademisi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı ile Fenerbahçe Altyapı Şube Sorumlusu Ozan Vural, Adana 01 FK’yi ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, altyapı yapılanmasının daha sağlam temellere oturtulması ve genç yeteneklerin gelişim aşamaları ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Tuncay Şanlı gençlere deneyimlerini aktardı

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya Menderes Kutlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Deniz, altyapı yöneticileri, teknik ekip ve altyapı oyuncuları katılım sağladı.

Toplantıda kulüpler arasında bilgi alışverişinin artırılması, altyapı yapısının daha güçlü hâle getirilmesi ve futbolcu gelişim modelleri masaya yatırıldı.

Tuncay Şanlı ise altyapı sporcularıyla deneyimlerini paylaşarak gelişim sürecine yönelik önemli görüşlerini aktardı.

Tuncay Şanlı'ya forma hediye edildi

Adana 01 Futbol Kulübü Başkanı Menderes Kutlu, gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Tuncay Şanlı’ya teşekkürlerini iletti. Ziyaretin hatırası olarak, üzerinde kulübün isminin yer aldığı forma Şanlı’ya hediye edildi.

GENÇLERE İLK SÖZÜ VERDİ

Tuncay Şanlı, gençlere Adana'ya tekrardan gelme sözünü verdi.