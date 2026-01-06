Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı

Bir dönem Fenerbahçe Beko'nun da başantrenörlüğünü yapan Zeljko Obradovic, Partizan'daki görevinden istifa etti.

Obradovic'in kariyerinde ilk kez sezon ortasında görevinden istifa etmesi, Avrupa basketbolunda en çok konuşulan olaylardan birisi oldu.

GORAN SASIC'DEN FLAŞ SÖZLER

EuroLeague Koçlar Birliği Direktörü Goran Sasic, Maçkolik'e açıklamalarda bulundu.

Sasic, Obradovic'in istifası hakkında da konuştu.

''ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ASLA BÖYLE DAVRANMAZDI''

Fenerbahçe eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım iddiasında bulunan Sasic, ''Obradovic’in onayı olmadan oyuncu transferleri yapıldı. Onun seviyesindeki bir koç için bu, ciddi bir saygısızlıktır. Ali Koç ve Aziz Yıldırım gibi çok güçlü figürler bile Obradovic’e asla böyle davranmazdı. Real Madrid de hiçbir zaman bu çizgiyi aşmadı. Sadece kendi kulübü Partizan aştı'' dedi.

EuroLeague Koçlar Birliği Direktörü Goran Sasic

''NEDEN İSTİFA ETTİ?'' SORUSUNA YANIT

''Sizce Obradovic, Partizan’dan neden istifa etti?'' sorusunu yanıtlayan Sasic, ''Basit bir soruyla başlayayım: Partizan’ın mevcut başkanının adını (Ostoja Mijailovic) biliyor musunuz? Çoğu kişi bilmiyor ve bu bile başlı başına çok şey anlatıyor. Şunun altını net biçimde çizmek gerekir: Zeljko Obradovic, daha önce hiçbir kulüpten istifa etmedi. Ne Fenerbahçe‘den, ne Panathinaikos‘tan, ne Benetton’dan, ne de Real Madrid‘den. Partizan başkanı, Obradovic’in görevinden ayrıldığı ilk kulüp başkanı oldu.

Obradovic kamuoyuna konuştuktan sonra kulüp başkanı, uzun bir basın toplantısı düzenledi ve bütçe artışlarını doğrudan sportif başarıyla ilişkilendirdi. Ben Florentino Perez’in, Joan Laporta’nın, Tuncay Özilhan’ın ya da Ali Koç’un bunu yaptığını hiç görmedim. Sonuçları bu şekilde kamuoyu önünde çerçevelemek, benim daha önce tanık olmadığım bir durumdu. Başkan, sportif konulara müdahale etmediğini söyledi ancak buna kesinlikle katılmıyorum. 2022-23 sezonunda Partizan’ın Playoff kadrosunu dağıtan, ulusal bir trajedinin hemen ardından EuroLeague’de Playoff maçının (Real Madrid serisi, 3. maç) oynanmasına karar veren ve kulübü daha sonra Sırbistan yerel liginden çeken kişi oydu. Bu kararların hiçbiri koç tarafından alınmadı. Ayrıca geçtiğimiz sezon bazı Partizan oyuncuları sokak kavgasına karıştı ve başkan ısrarla onların takımda kalmasını istedi.

O trajedinin hemen ardından oynanan Playoff maçında ben de salondaydım. Hava atışı sırasında iki hakemin ağladığını gördüm. Ben bile gözyaşlarıyla salondan ayrıldım; normalde duygularını kolay kolay göstermeyen biriyim. Oyuncuların ne hissettiğini düşünmek bile zor. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga bile o maçın neden oynandığını anlamadığını verdiği röportajlarda belirtti.

Bu saygısızlıkların ve sürekli saha dışı müdahalelerin birikimi, Obradovic’in yalnızca basketbola odaklanmasını imkansız hale getirdi. İstifasından aylar önce kendisine, bu kararı almanın ahlaki yükünden korkmaması gerektiğini söylemiştim. Bana göre belirleyici unsur, yönetimle yaşanan bu derin saygı kırılmasıydı.'' yanıtını verdi.