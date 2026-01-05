TRT'nin yayınlayacağı maçların programı belli oldu
Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa kupalarında sahaya çıkıyor.
Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 6-7-8 Ocak 2026 tarihlerinde zorlu mücadelelere çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) programı ve yayın yapılacak kanalları açıkladı. TRT'nin yayınlayacağı maçlar da belli oldu.
VOLEYBOLDA AVRUPA PROGRAMI VE YAYINLANACAK MAÇLAR
6 Ocak 2026
17.00 Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart (GER) (CEV Kupası 8'li Finaller Turu 1.Maçı)
20.00 PGE Budowlani Lodz (POL)-Fenerbahçe Medicana (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 3.Maçı) - TRT Spor Yıldız
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaraylılara yok
7 Ocak 2026
17.00 Zeren Spor-Dresdner SC (GER) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
19.00 Fenerbahçe Medicana-Radnicki Kragujevac (SRB) (Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)
19.00 Altekma-Sliedrecht Sport (NED) (Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Numia Vero Volley Milano (ITA) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
20.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
22.00 Darta Bevo Roeselare (BEL)-Galatasaray Daikin (Kadınlar CEV Kupası 8'li Finaller Turu 1.Maçı)
8 Ocak 2026
21.00 Vojvodina Novi Sad (SRB)-On Hotels Alanya Bld. (Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)
22.00 ACH Volley Ljubljana (SLO)-Ziraat Bankkart (Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.Maçı)
22.00 Savino Del Bene Scandicci (ITA)-VakıfBank (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.Maçı) - Tabii Spor