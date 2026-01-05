TRT'nin yayınlayacağı maçların programı belli oldu

Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa kupalarında sahaya çıkıyor.

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 6-7-8 Ocak 2026 tarihlerinde zorlu mücadelelere çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) programı ve yayın yapılacak kanalları açıkladı. TRT'nin yayınlayacağı maçlar da belli oldu.

VOLEYBOLDA AVRUPA PROGRAMI VE YAYINLANACAK MAÇLAR

6 Ocak 2026

17.00 Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart (GER) (CEV Kupası 8'li Finaller Turu 1.Maçı)

20.00 PGE Budowlani Lodz (POL)-Fenerbahçe Medicana (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 3.Maçı) - TRT Spor Yıldız

7 Ocak 2026

17.00 Zeren Spor-Dresdner SC (GER) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor

19.00 Fenerbahçe Medicana-Radnicki Kragujevac (SRB) (Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)

19.00 Altekma-Sliedrecht Sport (NED) (Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Numia Vero Volley Milano (ITA) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor

20.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor

22.00 Darta Bevo Roeselare (BEL)-Galatasaray Daikin (Kadınlar CEV Kupası 8'li Finaller Turu 1.Maçı)

8 Ocak 2026

21.00 Vojvodina Novi Sad (SRB)-On Hotels Alanya Bld. (Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)

22.00 ACH Volley Ljubljana (SLO)-Ziraat Bankkart (Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.Maçı)

22.00 Savino Del Bene Scandicci (ITA)-VakıfBank (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.Maçı) - Tabii Spor