TRT'nin yayınlayacağı maçların programı belli oldu

Yayınlanma:
Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa kupalarında sahaya çıkıyor. TVF, maçların programını ve yayınlanacak kanalları açıkladı.

Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa kupalarında sahaya çıkıyor.
Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 6-7-8 Ocak 2026 tarihlerinde zorlu mücadelelere çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) programı ve yayın yapılacak kanalları açıkladı. TRT'nin yayınlayacağı maçlar da belli oldu.

VOLEYBOLDA AVRUPA PROGRAMI VE YAYINLANACAK MAÇLAR

6 Ocak 2026
17.00 Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart (GER) (CEV Kupası 8'li Finaller Turu 1.Maçı)
20.00 PGE Budowlani Lodz (POL)-Fenerbahçe Medicana (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 3.Maçı) - TRT Spor Yıldız

7 Ocak 2026
17.00 Zeren Spor-Dresdner SC (GER) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
19.00 Fenerbahçe Medicana-Radnicki Kragujevac (SRB) (Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)
19.00 Altekma-Sliedrecht Sport (NED) (Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Numia Vero Volley Milano (ITA) (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
20.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2.Maçı) - TRT Spor veya TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor
22.00 Darta Bevo Roeselare (BEL)-Galatasaray Daikin (Kadınlar CEV Kupası 8'li Finaller Turu 1.Maçı)

8 Ocak 2026
21.00 Vojvodina Novi Sad (SRB)-On Hotels Alanya Bld. (Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu 2.Maçı)
22.00 ACH Volley Ljubljana (SLO)-Ziraat Bankkart (Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.Maçı)
22.00 Savino Del Bene Scandicci (ITA)-VakıfBank (Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.Maçı) - Tabii Spor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

