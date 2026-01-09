TRT'nin yayınlayacağı maçlar belli oldu: Bu maçlar kaçmaz!

Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. haftanın programı açıklandı. TRT'den yayınlanacak maçlar da belli oldu. Bu maçlar kaçmaz!

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen, birbirinden ünlü yıldızların boy gösterdiği Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu, maçları ve yayınları açıkladı. TRT'nin canlı yayınlayacağı maçlar da duyuruldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI CANLI YAYINDA

Açıklamaya göre yarın oynanacak THY-Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor Yıldız'dan naklen ekrana gelecek. Maçın başlama saati 14.00.
Yarın saat 19.30'da başlayacak Aras Kargo-Nilüfer Belediye Ekerspor maçı da yine TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlayacak.

TRT Spor'dan naklen yayınlanacak haftanın son maçında ise pazar günü saat 14.00'te VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Daikin'in yarın oynayacağı Kuzeyboru maçını Türkiye Voleybol Federasyonu kendi TV'sinden yayınlayacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

