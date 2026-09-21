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Halk TV Spor TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı

Şampiyonluk yolunda kritik Trabzonspor maçını 4-0 kaybeden Galatasaray'a TRT ekranlarında kötü haberi Kaya Çilingiroğlu verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu maç sonrası TRT'de gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 2
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Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu 4-0'lı Trabzon hezimetini değerlendirirken gündem yaratn sözler söyledi.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 3
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Ünlü yorumcu Sarı – Kırmızılıların yeni transferleri isim vererek eleştirdi.

Barış Alper Yılmaz’a sahip çıkan Çilingiroğlu yıldız futbolcu üzerinden de Okan Buruk’u eleştirdi.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 4
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TRT yorumcusu ayrıca Galatasaray’ın şampiyonluk şansını da değerlendirdi. Kaya Çilingiroğlu "Galatasaray'ın savunması kötü. Daha Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçları oynayacaklar.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 5
5 11

Wilfried Singo, Dünya Kupası'nda vardı ama Galatasaray'da sakat. Batrakov, Ugochukwu ve Bitshiabu alındı fakat hiçbiri ilk 11'de oynamıyor. Eğer bu futbol devam ederse şampiyon olamazlar.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 6
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İlkay ve Kaan Ayhan'ın Galatasaray'da ne işi var? Ben mesela 10 numarada Batrakov yerine Szoboszlai gibi yıldız beklerdim.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 7
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Leao'yu aldınız ama hiç izlemediniz mi? Adamın savunmaya katkısı sıfır. Galatasaray'ın eksikleri geçen seneden beri belliydi.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 8
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Stoper ve beklere gereken takviyeleri yapmadılar.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 9
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Uğurcan çok formsuz. Barış Alper komaya da girse ben onu ilk 11'e yazarım.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 10
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Galatasaray'ın fizik gücü en iyi futbolcusu Barış Alper'dir. Sosyal medyaya göre hareket etmeyin.

TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı - Fotoğraf: 11
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Kaya Çilingiroğlu'nun Galatasaray iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Trabzonspor Kaya Çilingiroğlu
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