TRT'de Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını açıkladı
Şampiyonluk yolunda kritik Trabzonspor maçını 4-0 kaybeden Galatasaray'a TRT ekranlarında kötü haberi Kaya Çilingiroğlu verdi.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu maç sonrası TRT'de gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu 4-0'lı Trabzon hezimetini değerlendirirken gündem yaratn sözler söyledi.
Ünlü yorumcu Sarı – Kırmızılıların yeni transferleri isim vererek eleştirdi.
Barış Alper Yılmaz’a sahip çıkan Çilingiroğlu yıldız futbolcu üzerinden de Okan Buruk’u eleştirdi.
TRT yorumcusu ayrıca Galatasaray’ın şampiyonluk şansını da değerlendirdi. Kaya Çilingiroğlu "Galatasaray'ın savunması kötü. Daha Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçları oynayacaklar.
Wilfried Singo, Dünya Kupası'nda vardı ama Galatasaray'da sakat. Batrakov, Ugochukwu ve Bitshiabu alındı fakat hiçbiri ilk 11'de oynamıyor. Eğer bu futbol devam ederse şampiyon olamazlar.
İlkay ve Kaan Ayhan'ın Galatasaray'da ne işi var? Ben mesela 10 numarada Batrakov yerine Szoboszlai gibi yıldız beklerdim.
Leao'yu aldınız ama hiç izlemediniz mi? Adamın savunmaya katkısı sıfır. Galatasaray'ın eksikleri geçen seneden beri belliydi.
Stoper ve beklere gereken takviyeleri yapmadılar.
Uğurcan çok formsuz. Barış Alper komaya da girse ben onu ilk 11'e yazarım.
Galatasaray'ın fizik gücü en iyi futbolcusu Barış Alper'dir. Sosyal medyaya göre hareket etmeyin.
Kaya Çilingiroğlu'nun Galatasaray iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.