TRT muhabirinden Galatasaray için Trabzonspor iddiası

Şampiyonlar Lig ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da tüm gözler transferde.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın önceliği orta saha takviyesi olarak öne çıkıyor.

Sarı - Kırmızılı yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürürken gündeme gelen genç yeteneklerden biri de Trabzonspor’un 19 yaşındaki parlayan yıldızı Christ Inao Oulai oldu.

BARIŞ YURDUSEVEN İDDİASI

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Galatasaray’ın transfer vizyonunu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Ugarte’yi bonservisiyle alsın, Oulai’de de küçük bir sinyal görsün, çat onu da alır.

Fenerbahçe almıyor işte.

Sen ne diyorsun? ‘Lookman çok pahalı, Sörloth pahalı, o pahalı…’

Sonra futbol federasyonundan devam.

Ben gerçekleri anlatıyorum.

Galatasaray’ın vizyonu bu.

Ayrıca Yurduseven, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Krunic’in açıklamalarına da değinerek, Galatasaray’ın transfer stratejisinin daha agresif olduğunu vurguladı.

HEDEF ORTA SAHA

Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviyeyi ön plana aldı. Sarı Kırmızılı yönetim, hem Avrupa’dan hem de Süper Lig’den genç ve potansiyelli isimleri gündeminde tutuyor. Oulai transferi, Trabzonspor’un genç yıldızının geleceği açısından da dikkatle takip ediliyor.