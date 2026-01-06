TRT muhabirinden Galatasaray için Trabzonspor iddiası

Yayınlanma:
Galatasaray’ın gündeminde transfer yer alırken TRT muhabiri Barış Yurduseven'ın açıklamaları dikkat çekti. TRT muhabiri "Galatasaray küçük bir sinyal görsün, Trabzonspor'dan çat onu da alır" iddiasıyla gündem oldu.

Şampiyonlar Lig ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da tüm gözler transferde.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın önceliği orta saha takviyesi olarak öne çıkıyor.
Sarı - Kırmızılı yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürürken gündeme gelen genç yeteneklerden biri de Trabzonspor’un 19 yaşındaki parlayan yıldızı Christ Inao Oulai oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

BARIŞ YURDUSEVEN İDDİASI

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Galatasaray’ın transfer vizyonunu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

  • Galatasaray, Ugarte’yi bonservisiyle alsın, Oulai’de de küçük bir sinyal görsün, çat onu da alır.
  • Fenerbahçe almıyor işte.
  • Sen ne diyorsun? ‘Lookman çok pahalı, Sörloth pahalı, o pahalı…’
  • Sonra futbol federasyonundan devam.
  • Ben gerçekleri anlatıyorum.
  • Galatasaray’ın vizyonu bu.

Ayrıca Yurduseven, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Krunic’in açıklamalarına da değinerek, Galatasaray’ın transfer stratejisinin daha agresif olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın yıldızıydı: 3. Lig'de düşme hattındaki takıma gittiGalatasaray'ın yıldızıydı: 3. Lig'de düşme hattındaki takıma gitti

HEDEF ORTA SAHA

Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviyeyi ön plana aldı. Sarı Kırmızılı yönetim, hem Avrupa’dan hem de Süper Lig’den genç ve potansiyelli isimleri gündeminde tutuyor. Oulai transferi, Trabzonspor’un genç yıldızının geleceği açısından da dikkatle takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

