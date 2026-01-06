Yasin Öztekin amatöre düşme tehlikesi yaşayan 3. Lig ekibine transfer oldu.

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Yasin Öztekin, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta amatör kümeye düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde dikkat çeken iki ismi kadrosuna kattı. Yasin Öztekin ve genç orta saha oyuncusu Salih Tokgöz resmi sözleşmeyi imzalayarak İzmir ekibine katıldı.

GALATASARAY'IN YILDIZIYDI

38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu, sezonun ilk yarısında Yalova FK’da 13 maçta 6 gol kaydetti.

Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin, Türkiye’de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Bucaspor 1928 formaları giydi.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Galatasaray’da 2014-2018 yılları arasında oynadığı dönemde:

2 Süper Lig şampiyonluğu

2 Türkiye Kupası

2 TFF Süper Kupa kazandı.

Salih Tokgöz de İzmir ekibiyle resmi sözleşmeyi imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 12 Bingölspor’da 1 maçta görev aldı.

İzmir Çoruhlu FK’da gelişim göstermesi beklenen genç bir yatırım transferi olarak dikkat çekiyor.