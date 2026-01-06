Galatasaray'ın yıldızıydı: 3. Lig'de düşme hattındaki takıma gitti

Yayınlanma:
Süper Lig'de yıllarca forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin, İzmir Çoruhlu FK ile anlaştı. Borussia Dortmund'da futbola başlayan Yasin Öztekin'in yeni takımı 3. Lig'de düşme hattında yer alıyor.

Yasin Öztekin amatöre düşme tehlikesi yaşayan 3. Lig ekibine transfer oldu.
Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Yasin Öztekin, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
TFF 3. Lig 4. Grup’ta amatör kümeye düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde dikkat çeken iki ismi kadrosuna kattı. Yasin Öztekin ve genç orta saha oyuncusu Salih Tokgöz resmi sözleşmeyi imzalayarak İzmir ekibine katıldı.

Serdar Dursun kardeşini transfer etsinler diye Sakaryaspor'a verdiği parayı icrayla aldıSerdar Dursun kardeşini transfer etsinler diye verdiği parayı icrayla aldı

GALATASARAY'IN YILDIZIYDI

38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu, sezonun ilk yarısında Yalova FK’da 13 maçta 6 gol kaydetti.
Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin, Türkiye’de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Bucaspor 1928 formaları giydi.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Galatasaray’da 2014-2018 yılları arasında oynadığı dönemde:

  • 2 Süper Lig şampiyonluğu
  • 2 Türkiye Kupası
  • 2 TFF Süper Kupa kazandı.

yasinoztekin.webp

Salih Tokgöz de İzmir ekibiyle resmi sözleşmeyi imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 12 Bingölspor’da 1 maçta görev aldı.

izmir-coruhlu-fkdan-yasin-oztekin-bomba-1100320-326648.jpgİzmir Çoruhlu FK’da gelişim göstermesi beklenen genç bir yatırım transferi olarak dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

