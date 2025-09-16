Tribünden bir anda yükseldi: Almeida şaştı kaldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Zor günler geçiren Hatayspor'da 4-1'lik Esenler Erokspor yenilgisi sonrası teknik direktör Hugo Almeida taraftar tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor’a 4-1 mağlup oldu. Bu ağır yenilgi, Bordo - Beyazlı camiada büyük hayal kırıklığı yaratırken, taraftarlar hem teknik direktör Hugo Almeida’ya hem de kulüp yönetimine sert tepki gösterdi.

Maçın ardından sosyal medyada ve tribünlerde yankılanan tepkilerde, Hatayspor taraftarları yönetimi istifaya davet etti.
Taraftarların ortak görüşü şu şekildeydi:

Almeida, Hatayspor’un yükselişine çare olamadı.
Bu yönetim ne kadar istifa etmekte gecikirse, Hatayspor bir alt kümeye düşmeye o kadar yakın olacaktır.
Kulübü ve taraftarlarını düşünen bir yönetim, bu kadar başarısızlıktan sonra çoktan istifa ederdi.

ALMEIDA ŞAŞTI KALDI

Maç sonu tribünlerden bir anda yükselen istifa sesleri karşısında Portekizli çalıştırıcı şaşkınlığını gizleyemedi.
Tepkilerin odağındaki teknik direktör Hugo Almeida ise maç sonrası yaptığı açıklamada takıma olan inancını yineledi.
Portekizli çalıştırıcı maç sonu şunları söyledi:

Takımıma inanıyordum.
Erokspor geçişlerde güçlü bir takımdı, buna yönelik çalıştık.
Bir hata yaptık ve golü yedik.
İkinci yarı reaksiyon gösterdik, çok pozisyona girdik ama olmadı.
Sahada görmek istediğim takım vardı.
Maalesef başaramadık.
Şunu söylemek istiyorum; fantastik bir takıma sahibim.
Mücadeleye devam edeceğiz.

Hatayspor, ligde ilk beş haftada galibiyet alamadı.

Hatayspor 18. sıraya demir attı

