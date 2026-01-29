Trabzonspor’un 19 yaşındaki milli sol beki Turan Deniz Tuncer’in yeni adresi belli oldu.

İstanbulspor, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın ardından imzalar İstanbul'da atıldı.

TRABZONSPOR'DA 18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor U19 Takımı’nda 18 maçta görev alan Tuncer, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Deniz, zaman zaman Trabzonspor'da A takımla birlikte antrenmanlarda da yer almıştı.

İSTANBULSPOR AÇIKLADI

Anlaşmayı İstanbulspor resmi internet sitesinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İstanbulspor ailesine hoş geldin Turan Deniz Tuncer. Kulübümüz, futbolcu Turan Deniz Tuncer ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ

Turan Deniz Tuncer, ayrılık mesajında duygusal ifadeler kullandı:

7 yaşında çocukluk hayallerimle kapısından içeri girdiğim, her köşesinde anılar biriktirdiğim evimden; bugün profesyonel kariyerimin yeni bir sayfasını açmak üzere ayrılıyorum. Bordo-mavi renklerin altında geçen yıllar boyunca sadece futbolu değil, Trabzonspor ruhunu ve pes etmeyi öğrendim.

UEFA Gençlik Ligi’nde o forma ile final heyecanı yaşamak, bu şanlı armayı Avrupa’da temsil etmek hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur olacak. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, personellerimize, takım arkadaşlarıma ve büyük Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Kalbim her zaman sizlerle.