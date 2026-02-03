Trabzonspor sahasında Fethiye'yi rahat geçti

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u konuk eden Trabzonspor, 3-0 galip geldi.

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR RAHAT KAZANDI

Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşan Trabzonspor, maç fazlasıyla liderliğe yükselerek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. 1 puandaki Fethiyespor, 7. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan (Dk. 70 Pina), Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Batagov), Okay Yokuşlu (Dk. 70 Folcarelli), Bouchouari (Dk. 46 Oulai), Muçi, Augusto (Dk. 46 Onuachu), Nwakaeme, Umut Nayir

Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasavar, Cihan Kazan (Dk. 88 Serdarcan Eralp), Uğur Ayhan (Dk. 76 Berat Satır), İrfan Akgün, Ramazan Çevik, Melih Okutan (Dk. 76 Yusuf Türk), Muhammet Enes Erdem (Dk. 88 Kerem Pala)

Goller: Dk. 69 Muçi, Dk. 77 Onuachu, Dk. 79 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Akgün (Fethiyespor) Dk. 85 Oulai (Trabzonspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

