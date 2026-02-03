Trabzonspor sahasında Fethiye'yi rahat geçti
Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR RAHAT KAZANDI
Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşan Trabzonspor, maç fazlasıyla liderliğe yükselerek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. 1 puandaki Fethiyespor, 7. sırada kaldı.
Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan (Dk. 70 Pina), Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Batagov), Okay Yokuşlu (Dk. 70 Folcarelli), Bouchouari (Dk. 46 Oulai), Muçi, Augusto (Dk. 46 Onuachu), Nwakaeme, Umut Nayir
Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasavar, Cihan Kazan (Dk. 88 Serdarcan Eralp), Uğur Ayhan (Dk. 76 Berat Satır), İrfan Akgün, Ramazan Çevik, Melih Okutan (Dk. 76 Yusuf Türk), Muhammet Enes Erdem (Dk. 88 Kerem Pala)
Goller: Dk. 69 Muçi, Dk. 77 Onuachu, Dk. 79 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Akgün (Fethiyespor) Dk. 85 Oulai (Trabzonspor)