Trabzonspor geriye düştüğü maçta 6 gol attı: Gruptaki ilk galibiyetini aldı

Trabzonspor geriye düştüğü maçta 6 gol attı: Gruptaki ilk galibiyetini aldı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olan Trabzonspor 6-1 galip geldi. Bordo-mavililer, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta bordo-mavililer, rakibini 6-1 mağlup etti.

Süper Kupa finali sonrası cezalar açıklandı: Fenerbahçeli isme 1 maç menSüper Kupa finali sonrası cezalar açıklandı: Fenerbahçeli isme 1 maç men

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Ev sahibi ekip, 29. dakikada Mario Krstovski'nin golüyle öne geçti. Geriden gelmeyi başaran Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Ernest Muçi, 57. dakikada Arseniy Batagov, 61. dakikada Ernest Muçi, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 85. dakikada Danilo Sikan ve 90+1. dakikada Danilo Sikan kaydetti.

gklsbmgfb.jpg

TRABZONSPOR GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Gruptaki ilk galibiyetini almayı başaran Trabzonspor, 3 puanla 3. sıraya yerleşti. 1 puandaki İstanbulspor ise 8. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Spor
Fenerbahçe'de Musaba sakatlandı: Oyundan çıktı
Fenerbahçe'de Musaba sakatlandı: Oyundan çıktı
Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok: TFF'nin kural değişikliği devreye girdi
Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok: TFF'nin kural değişikliği devreye girdi