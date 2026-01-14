Trabzonspor geriye düştüğü maçta 6 gol attı: Gruptaki ilk galibiyetini aldı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olan Trabzonspor 6-1 galip geldi. Bordo-mavililer, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta bordo-mavililer, rakibini 6-1 mağlup etti.
GERİDEN GELİP KAZANDILAR
Ev sahibi ekip, 29. dakikada Mario Krstovski'nin golüyle öne geçti. Geriden gelmeyi başaran Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Ernest Muçi, 57. dakikada Arseniy Batagov, 61. dakikada Ernest Muçi, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 85. dakikada Danilo Sikan ve 90+1. dakikada Danilo Sikan kaydetti.
TRABZONSPOR GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Gruptaki ilk galibiyetini almayı başaran Trabzonspor, 3 puanla 3. sıraya yerleşti. 1 puandaki İstanbulspor ise 8. sırada kaldı.