Trabzonspor Barcelona'yı solladı: 238 milyon euro farkı aldırmadı

Süper Lig’de ilk yarıyı Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da hücum hattının performansı göz dolduruyor.

Bordo-mavililerde Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi’den oluşan hücum üçlüsü toplamda 26 gol kaydetmeyi başardı.

BARCELONA’NIN ÜÇLÜSÜ İLE AYNI SAYIDA GOL ÜRETTİLER

Fotomaç’ta yer alan habere göre Trabzonspor üçlüsü, Barcelona’nın Ferran Torres- Lewandowski- Lamine Yamal üçlüsü ile aynı sayıda gol kaydetmeyi başardı.

238 MİLYON EURO DAHA DEĞERLİ

Haberde ayrıca Barcelona’nın hücum hattının değerinin 238 milyon euro daha değerlei olması nedeniyle bordo-mavililerin daha büyük bir başarı kaydettiği vurgulandı.

Trabzonspor: Onuachu (11), Augusto (8), Muçi (7) – 26 gol (21 milyon €)

Barcelona: Ferran Torres (11), Lewandowski (8), Lamine Yamal (7) – 26 gol (259 milyon €)