Torreira gece yarısı paylaştı: Sıkıntı çok büyük

Galatasaray'da Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Süper Kupa finali sonrası moraller bozuk.

Süper Kupa yenilgisi sonrası ilk dikkat çeken paylaşım Sarı Kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira’dan geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olurken, Sarı - Kırmızılıların önemli isimlerinden Lucas Torreira sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Uruguaylı orta saha oyuncusu, derbi sonrası yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük.

Yenilgi acıtmalı ve acıtıyor da.

Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli olmalı.

Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almamız gerekiyor.

Torreira'dan dikkat çeken gece yarısı paylaşımı

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Torreira, takımın en iyi halinde olmadığını kabul ederek şu sözlerle mücadele mesajı verdi:

En iyi halimizde değildik ve bunun farkındayız.

Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık.

Bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.

Çalışarak ve büyük bir alçak gönüllükle.

Her zaman beraberiz.

Haydi Gala.

TARAFTARA MESAJ VERDİ

Yıldız futbolcunun bu açıklaması, Galatasaray taraftarına hem öz eleştiri hem de yeniden ayağa kalkma sözü olarak dikkat çekti.

Torreira’nın sözleri, takımın ikinci yarıda daha güçlü bir şekilde sahaya dönme isteğini gösterdi.