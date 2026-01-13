Torreira gece yarısı paylaştı: Sıkıntı çok büyük

Torreira gece yarısı paylaştı: Sıkıntı çok büyük
Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira’dan Fenerbahçe derbisi yenilgisinin ardından dikkat çeken bir mesaj geldi. Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Torreira'nın "Üzüntü ve sıkıntı çok büyük" sözleri gündem oldu.

Galatasaray'da Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Süper Kupa finali sonrası moraller bozuk.
Süper Kupa yenilgisi sonrası ilk dikkat çeken paylaşım Sarı Kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira’dan geldi.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olurken, Sarı - Kırmızılıların önemli isimlerinden Lucas Torreira sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Uruguaylı orta saha oyuncusu, derbi sonrası yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

  • Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük.
  • Yenilgi acıtmalı ve acıtıyor da.
  • Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli olmalı.
  • Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almamız gerekiyor.
torr.jpeg
Torreira'dan dikkat çeken gece yarısı paylaşımı

2024/11/07/hbgs.jpg

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Torreira, takımın en iyi halinde olmadığını kabul ederek şu sözlerle mücadele mesajı verdi:

  • En iyi halimizde değildik ve bunun farkındayız.
  • Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık.
  • Bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.
  • Çalışarak ve büyük bir alçak gönüllükle.
  • Her zaman beraberiz.
  • Haydi Gala.

TARAFTARA MESAJ VERDİ

Yıldız futbolcunun bu açıklaması, Galatasaray taraftarına hem öz eleştiri hem de yeniden ayağa kalkma sözü olarak dikkat çekti.
Torreira’nın sözleri, takımın ikinci yarıda daha güçlü bir şekilde sahaya dönme isteğini gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Spor
Fenerbahçe'ye akılları karıştıran Katar teklifi: En-Nesyri için gözünü kararttı
Fenerbahçe'ye akılları karıştıran Katar teklifi: En-Nesyri için gözünü kararttı
Galatasaray'da ne oluyor? "Okan Buruk istiyor yönetim istemiyor"
Galatasaray'da ne oluyor? "Okan Buruk istiyor yönetim istemiyor"
İstifası konuşulan Abdullah Kavukcu Milano'ya gitti
İstifası konuşulan Abdullah Kavukcu Milano'ya gitti