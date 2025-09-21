Tokat Belediyespor 83. dakikada kazandı
3. Lig 3. Grup’un 3. haftasında Tokat Belediyespor sahasında Amasyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 83’üncü dakikada Kadir Can Gündoğdu kaydetti.
Tokat ekibi, bu sonuçla puanını 7’ye yükseltirken, Amasyaspor FK puanla tanışamadı.
Max Verstappen Azerbaycan'ı salladı
STAT: İlçe
HAKEMLER: Murat Durgutluoğlu, Burak Yanardağ, Süleyman Mücahit Demirer
TOKAT BELEDİYESPOR: Gökhan - Ali Can Özer, Mustafa Doğru, İbrahim Alan (Dk. 90 Enes Savucu), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Yusuf Delen (Dk. 90+3 Alperen), Emrullah Ertuş (Dk. 70 Fatih Üge), Özgür, Eren (Dk. 46 Yusuf),Tahir, Serkan
AMASYASPOR FK: Onur - Mehmet Albayrak, Bayram, Fatih, Ahmed (Dk. 82 Yusuf Bozkurt), Onur (Dk. 89 Zekican), Tamer, Ömer, Arda, Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin
GOLLER: Dk. 83 Kadir Can Gündoğdu (Tokat Belediyespor)
SARI KARTLAR: Bayram, Mehmet Albayrak (Amasyaspor), Yusuf, Serkan (Tokat Belediyespor)