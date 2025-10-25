TOFAŞ rahat kazandı
TOFAŞ, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sahasında ağırladığı ONVO Büyükçekmece'yi yendi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 5’inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği ONVO Büyükçekmece’yi 91-70 mağlup etti.
MAÇIN EN SKORERİ LECQUE
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla konuk ekipten Lecque oldu.
Ev sahibi ekipte, 5 isim çift haneli skor üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Alper Gökçebel
TOFAŞ: Blazevic 17, Yiğitcan 12, Besson 11, Lewis 11, Joe 10, Kidd 8, Özgür 8, Whaley 6, Alex 5, Tolga 3
ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 20, Pipes 15, Doğukan 10, Vries 9, Johnson 6, Yiğit 5, Bandaogo 3, Metin 2
1’İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE: 46-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-51