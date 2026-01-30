THY’nin uçağı bozuldu: Beşiktaş’ta planlar değişti

THY’nin uçağı bozuldu: Beşiktaş’ta planlar değişti
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, THY'nin uçak arızası nedeniyle gecikmeli olarak geldi. Arnavut futbolcu ilk olarak sağlık kontrollerinden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın duyurduğu Kristjan Asllani, imza atmak üzere İstanbul’a geldi.

Adalı oyuncunun dün gece (29 Ocak Perşembe) geleceğini ifade etse de planlar değişti.

UÇAK ARIZA YAPINCA GECİKMELİ GELDİ

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre oyuncuyu getirecek olan Türk Hava Yolları (THY) uçağı arıza nedeniyle kalkamadı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır" denildi.

whatsapp-image-2026-01-30-at-16-15-42.jpeg

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Gecikmeli de olsa İstanbul’a gelmeyi başaran Arnavut futbolcu, kulüp yetkililerince karşılandı. Gelir gelmez hastaneye giden Kristijan Asllani sağlık kontrollerinden geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

