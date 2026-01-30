Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın duyurduğu Kristjan Asllani, imza atmak üzere İstanbul’a geldi.

Adalı oyuncunun dün gece (29 Ocak Perşembe) geleceğini ifade etse de planlar değişti.

UÇAK ARIZA YAPINCA GECİKMELİ GELDİ

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre oyuncuyu getirecek olan Türk Hava Yolları (THY) uçağı arıza nedeniyle kalkamadı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır" denildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Gecikmeli de olsa İstanbul’a gelmeyi başaran Arnavut futbolcu, kulüp yetkililerince karşılandı. Gelir gelmez hastaneye giden Kristijan Asllani sağlık kontrollerinden geçti.