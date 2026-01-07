TFF'den yasal bahise yasak geldi: Siyah bantla kapatın

Yayınlanma:
Güncelleme:
Futbol dünyasını sarsan bahis operasyonları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Hacıosmanoğlu yönetiminin kulüplere yolladığı bahis talimatı ortaya çıktı. Bildiride, yasal bahis reklamlarının kapatılması istendi. İşte detaylar

Futbolda bahis operasyonu tüm hızıyla sürerken TFF düğmeye bastı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tebliğ edilen “yürütmenin durdurulması” kararının ardından kulüplere dikkat çeken bir yazı gönderdi.

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusuGalatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusu

YASAL BAHİS YASAĞI RESMEN TEBLİĞ EDİLDİ

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin kulüplere yolladığı bahis talimatı ortaya çıktı!
TFF, Türkiye’de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

tff.jpg

"SİYAH BANTLA KAPATIN"

TFF'nin kulüplere gönderdiği yazıda önemli bir detay da dikkat çekti. Gazeteci Tahir Kum o belgeleri paylaştı.
Ünlü gazeteci paylaşımında "TFF, bu sabah tüm kulüplere gönderdiği yazıyla yasal bahis reklamı olan tüm materyallerin bir sonraki bildirime kadar siyah stickerla kapatılması talimatını verdi… Resmi sitesindeki lig isim sponsorluklarını da kaldırdı" ifadelerini kullandı.

UYGULAMAYAN KULÜPLER HAKKINDA RAPOR TUTULACAK

Kulüplerden, statlarda ve resmi alanlarda yer alan yasal bahis reklamlarının siyah sticker ile kapatılması istendi. Uygulamanın ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi gerektiği, aksi durumda TFF temsilcilerinin rapor tutacağı belirtildi.

tahir.png

TEK TEK KALDIRILDI

Talimat sonrası TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorlukları da tek tek kaldırıldı. Bu durum, federasyonun bahis reklamlarına karşı aldığı kararlı tavrı gösterdi. Tahir Kum’un haberine göre, kulüplere gönderilen yazıda uygulamanın bir sonraki bildirime kadar geçerli olacağı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

