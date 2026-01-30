TFF'den Egemen Korkmaz'a başsağlığı mesajı

TFF, Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın babası Ziyaettin Korkmaz’ın vefat ettiğini duyurdu.

Merhum Ziyaettin Korkmaz’ın cenazesi, 31 Ocak Cumartesi günü Balıkesir’in Karesi ilçesindeki Hz. Ebubekir Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir Başçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

TFF Korkmaz'ın babası için başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merhuma Allah’tan rahmet; Egemen Korkmaz’a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

EGEMEN KORKMAZ KİMDİR?

UEFA Pro Lisans diploması bulunan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor'da başladı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da çalıştığı dönemde 2021-22 sezonunda Süper Lig, 2020-21 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

EGEMEN KORKMAZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 9 kez terleten Korkmaz, farklı yaş kategorilerinde ise 13 kez ay-yıldızlı formayla mücadele etti. Egemen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden ay-yıldızlı takımın da kadrosunda yer aldı.

EGEMEN KORKMAZ HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Egemen Korkmaz, Balıkesirspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir ve BB Erzurumspor'da oynadı.

Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile birer kez Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor'da ise birer kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Korkmaz, Bursaspor ile 1 kez de TFF 1. Lig şampiyonluğu gördü.