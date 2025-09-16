TFF'de imzalar atıldı: Resmen açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve IdeaSoft Üst Düzey Yöneticisi Sinan Akdal katıldı.

Abdullah Ayaz, ay-yıldızlı formanın uyandırdığı hissiyatın çok farklı olduğunu belirterek, "Kırmızı-beyaz renklere tutkuyla bağlı milyonlarca sporseverin lisanslı ürünlerimize erişimini daha da kolaylaştıracak bir değişim başlattık.

IdeaSoft ile yaptığımız e-ticaret altyapı sponsorluğu kapsamında resmi çevrim içi mağazamız olan TFF Eshop sayfamızı da yeniledik. Dijital dönüşümle milli takımımızın taraftarlarını daha etkin şekilde lisanslı ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sinan Akdal ise yaptıkları sponsorluk anlaşmasından dolayı çok gururlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti: