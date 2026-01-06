TFF'nin Gökmen Özdenak ayıbı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gökmen Özdenak'ın vefatının ardından unutulması spor dünyasında büyük tepki topladı. Gökmen Özdenak için saygı duruşu yapılmadı. TFF unuttu, Galatasaray'dan ise talep gelmedi.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak, geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı.
Eski milli futbolcu ölümünün ardından unutulunca spor camiasından tepki sesleri yükseldi.
Bir döneme damgasını vuran efsane futbolcu için maçlarda saygı duruşunda bulunulmaması dikkat çekti.

TFF UNUTTU! GALATASARAY HATIRLATMADI

TFF'nin Gökmen Özdenak için saygı duruşu kararı almaması tepkilere neden oldu. Dün akşam Gaziantep'te oynanan Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı öncesi Özdenak için saygı duruşunda bulunulmadı.

Sarı - Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, bu tür uygulamalarda Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) karar aldığını ve bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını açıkladı. Ancak Galatasaray’ın da bu yönde resmi bir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Gökmen Özdenak'ın cenaze törenine spor dünyasının önemli isimleri katılmıştı

TÜRK FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Galatasaray formasıyla uzun yıllar başarıyla mücadele eden Özdenak, Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Vefatı sonrası camiada büyük üzüntü yaşanırken, saygı duruşu eksikliği kamuoyunda tartışma konusu oldu.

