Galatasaray’ın ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak’ın vefatı sonrası TFF'nin saygı duruşu kararı almaması büyük tepki toplamıştı.

Özdenak için Süper Kupa finalinde saygı duruşu yapılmaması, hem taraftarlar hem de futbol camiasında sert eleştirilerle karşılandı.

TFF'nin Gökmen Özdenak ayıbı

Gündem olan konu sosyal medyada binlerce taraftarın TFF'yi etiketleyip tepki göstermesiyle kamuoyunda geniş yer bulmuştu. TFF'nin, Özdenak için saygı duruşu kararı almaması ve Galatasaray’ın da bu yönde resmi bir talepte bulunmaması dikkat çekmişti.

Bu durum, özellikle Süper Kupa finalinde Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde saygı duruşunun yapılmamasıyla gündeme oturdu.

TFF YENİ KARARINI AÇIKLADI

Tepkilerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu geri adım attı. Tepkilerin ardından TFF yönetiminin aldığı karar gereğince 9 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüpler, maçlarda siyah kol bandı takabilecek. TFF yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve İstanbulspor'un eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefatı nedeniyle 9-15 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNUN EFSANELERİNDENDİ

Gökmen Özdenak, Galatasaray ve İstanbulspor formalarıyla Türk futboluna damga vurmuş, A Milli Takım’da da görev almış bir isimdi.

Futbol camiasından gelen tepkiler sonrası efsane oyuncunun anısına alınan bu karar dikkat çekti.